伊朗報復？ 美軍駐敘利亞基地突遭攻擊 傷亡暫不明

2025/06/23 19:56

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕在美軍介入以伊衝突,轟炸伊朗3處具戰略價值核設施的隔天(23日),有消息傳出,美國駐敘利亞的一處軍事基地突遭疑似親伊朗武裝團體攻擊,目前傷亡狀況不明。

美國總統川普22日證實美軍開展「午夜之錘行動」(Operation Midnight Hammer),派出7架的B-2匿蹤轟炸機轟炸福爾多(Fordow)地下鈾濃縮設施在內等3處伊朗核設施,伊朗隨即揚言報復,中東情勢瀕臨失控。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,今晚有最新消息傳出,美軍位於敘利亞東北部哈塞克省(Hasakah)卡斯洛克地區(Qasruk)的基地,遭到疑似親伊朗的武裝團體攻擊,目前還不清楚是否有造成傷亡或其他具體損害情況。消息人士稱,該團體使用的武器為迫擊砲,美軍基地遇襲後,立即加強了安全措施。

美國在敘利亞設有數個軍事基地,主要位於庫德族(Kurd)武裝組織活躍的敘利亞東北部。事實上,在中東情勢升溫後(以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯於加薩地區交戰),美軍在敘利亞和伊拉克的基地便不時遭遇砲擊,美方指控發動攻擊的都是伊朗在背後支持的武裝團體。

Iran attacked a US military base in northeastern Syria, Fars reports citing a source.



The agency provides a photograph of the alleged facility in Hasakah province, but no other details. pic.twitter.com/ZBPTtLRHAB