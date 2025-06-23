伊朗報復？ 美軍駐敘利亞基地突遭攻擊 傷亡暫不明

美軍駐敘利亞的一處軍事基地23日突遭攻擊。示意圖，圖為2021年駐敘利亞美軍折疊國旗畫面。（法新社）

2025/06/23 19:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美軍介入以伊衝突，轟炸伊朗3處具戰略價值核設施的隔天（23日），有消息傳出，美國駐敘利亞的一處軍事基地突遭疑似親伊朗武裝團體攻擊，目前傷亡狀況不明。

美國總統川普22日證實美軍開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），派出7架的B-2匿蹤轟炸機轟炸福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施在內等3處伊朗核設施，伊朗隨即揚言報復，中東情勢瀕臨失控。

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綜合外媒報導，今晚有最新消息傳出，美軍位於敘利亞東北部哈塞克省（Hasakah）卡斯洛克地區（Qasruk）的基地，遭到疑似親伊朗的武裝團體攻擊，目前還不清楚是否有造成傷亡或其他具體損害情況。消息人士稱，該團體使用的武器為迫擊砲，美軍基地遇襲後，立即加強了安全措施。

美國在敘利亞設有數個軍事基地，主要位於庫德族（Kurd）武裝組織活躍的敘利亞東北部。事實上，在中東情勢升溫後（以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯於加薩地區交戰），美軍在敘利亞和伊拉克的基地便不時遭遇砲擊，美方指控發動攻擊的都是伊朗在背後支持的武裝團體。

Iran attacked a US military base in northeastern Syria, Fars reports citing a source.



The agency provides a photograph of the alleged facility in Hasakah province, but no other details. pic.twitter.com/ZBPTtLRHAB — Zlatti71 （@Zlatti_71） June 23, 2025

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