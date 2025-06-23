以色列擊中德黑蘭監獄 伊朗福爾多核設施再傳遇襲

以國今天對德黑蘭南方的福爾多地下核設施進行新一波攻勢。（路透）

2025/06/23 19:51

〔中央社〕以色列國防部證實，以軍正在打擊伊朗首都德黑蘭的政府機構目標，包括惡名昭彰的伊文監獄。伊朗媒體則報導，以國今天對德黑蘭南方的福爾多地下核設施進行新一波攻勢。

法新社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X發文證實，以軍今天「正在對德黑蘭中心的（伊朗）政權目標及政府鎮壓機構進行前所未見打擊」，其中包括關押政治犯跟異議人士的伊文監獄（Evin Prison）。

請繼續往下閱讀...

伊朗司法部指出，以色列今天的攻勢打中德黑蘭伊文監獄，導致部分設施受損。伊朗國家電視台也報導，以色列擊中該監獄大門。

伊文監獄因關押雙重國籍者和西方人士而惡名昭彰，伊朗常把這些人當作和西方談判的籌碼。

以色列其他目標包含伊斯蘭革命衛隊（IRGC）安全總部、巴勒斯坦廣場（Palestine Square）以及隸屬IRGC的強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）所在建築。

此外，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）的報導引述科姆省（Qom）危機管理當局發言人說：「侵略者再次襲擊福爾多（Fordow）核設施。」該設施位於科姆省。

美國昨天對伊朗核設施發動空前攻勢，福爾多及伊朗第3大城伊斯法罕（Isfahan）、納坦茲（Natanz）的核設施都在遇襲之列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法