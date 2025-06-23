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    安慰伊朗外長 普廷：美國攻擊毫無道理

    伊朗外長阿拉奇23日率團訪問莫斯科，與俄國總統普廷等官員進行會談。（路透）

    伊朗外長阿拉奇23日率團訪問莫斯科，與俄國總統普廷等官員進行會談。（路透）

    2025/06/23 18:55

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在外界緊盯伊朗如何回應美國轟炸其核設施之際，伊朗外交部長阿拉奇23日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普廷會晤。普廷告訴阿拉奇，美國轟炸伊朗毫無道理，莫斯科正努力幫助伊朗人民。隨後，克里姆林宮發言人佩斯科夫在被問及準備如何幫助伊朗時，僅稱「完全取決於伊朗的需求」。

    《路透》報導，在美國總統川普派遣轟炸機襲擊伊朗3個主要核設施的2天後，普廷在莫斯科會見伊朗外長阿拉奇。普廷告訴阿拉奇，（美國）對伊朗絕對無緣無故的侵略毫無根據、毫無道理，莫斯科正努力幫助伊朗人民。他還歡迎阿拉奇到來，稱這使雙方有機會討論這些緊迫問題，共同思考如何擺脫當前局面。

    阿拉格奇則告訴普廷，伊朗正在進行合法的自衛，並感謝俄國譴責美國的行動，同時也轉達伊朗最高領袖哈米尼和總統裴澤斯基安對普廷的祝福，「俄國今天站在歷史和國際法的正確一邊」。

    然而，目前尚不清楚俄國將如何支持伊朗。伊朗是俄國的重要盟友，兩國今年1月才簽署全面戰略夥伴關係協議，但以色列攻擊伊朗後，克宮澄清該協議並不包含共同防禦條款。

    當被問及俄國準備如何幫助德黑蘭時，克宮發言人佩斯科夫表示，「這完全取決於伊朗的需求」。他還強調，莫斯科主動提出擔任伊朗與以色列的調解人，本身就是一種支持。同時，佩斯科夫也再次譴責美國的攻擊，「這場衝突的參與者正在增加，或更確切地說，已經增加，使緊張局勢出現升級」。

    佩斯科夫另抱怨，川普事先並未向普廷通報對伊朗的攻擊計畫，「兩國總統在最近幾次談話中反覆討論伊朗問題，俄方也提出一些建議，但目前還沒有關於此事（攻伊）的直接詳細訊息」。

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