美軍空襲伊朗成效存疑 專家：僅能延後核計畫2至5年

福爾多核設施空襲前後衛星對比圖：左為6月20日空襲前的完整設施，右為6月22日空襲後滿目瘡痍的現場。儘管設施遭受重創，但關鍵核材料疑已提前轉移，空襲戰果備受質疑。（路透）

2025/06/23 19:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍21日對伊朗發動了毀滅性的空襲，但其真實戰果正陷入一場巨大的迷霧。根據《紐約時報》報導，從美國副總統到國防部長等高層官員皆私下承認，他們並不知道那批足以製造近10枚原子彈的伊朗高濃縮鈾的確切下落。多方證據更指向，伊朗極可能在空襲前就已成功轉移了其最寶貴的核材料，讓這次軍事打擊的成效大打折扣。

此次行動最大的懸念，在於伊朗是否已成功上演一場「金蟬脫殼」。報導引述國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）的說法，證實其團隊在空襲前，就已觀察到伊朗對這批純度高達60%的核燃料進行了「保護」，並明確表示燃料已被轉移。一名伊朗高階官員更向《路透》透露，大部分高濃縮鈾在攻擊前就已移至一處秘密地點。

請繼續往下閱讀...

衛星影像也為此提供了佐證。《路透》分析指出，在空襲前的數日，位於福爾多 （Fordow）的核設施外出現了大量卡車集結的「不尋常活動」，顯示伊朗可能早有防備。美方高層的態度也從總統川普的「極大化宣稱」轉趨謹慎。副總統范斯承認，未來數週將尋求與伊朗就這批燃料的去向展開對話。國防部長赫格塞斯則避免使用「完全摧毀」等字眼，僅稱初步評估顯示設施遭受「嚴重損毀」。

儘管戰果存疑，美軍此次攻擊的力道依然驚人。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩證實，7架B-2轟炸機對福爾多投下了14枚重達13.6噸的GBU-57巨型鑽地彈。影像專家分析，美軍採用了「二次打擊」（double tap）戰術，即在第一輪轟炸後，精準地對同一個彈著點再次投彈，以求最大程度的穿透與破壞。根據國會報告，該型炸彈設計鑽深可達約61公尺。

然而，專家普遍認為，這種物理上的摧毀，戰略意義有限。多位專家表示，此次攻擊最多只能將伊朗的核計畫「延後2至5年」，卻無法根除。美國民主黨參議員凱利（Mark Kelly）更憂心，此舉可能迫使伊朗將整個核計畫「完全地下化」，變得更難追蹤。

紐時的分析更從歷史角度提出警示。報導回顧，無論是過去的網路攻擊還是此次的軍事打擊，歷史證明攻擊只會刺激伊朗重建更先進、更龐大的核設施。反而是2015年的核協議（JCPOA），曾一度透過嚴格的國際核查，有效掌握了其計畫全貌。此次空襲，恐將再次強化伊朗領導層「擁核自保」的決心，讓中東地區的前景更趨複雜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法