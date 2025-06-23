喝酒易失智？研究揭每週超過8杯 恐少活13年

專家提醒過量飲酒與早發失智相關，長期大量飲酒恐導致腦部病變。示意圖。（路透）

2025/06/23 20:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西最新研究指出，若每週飲酒超過8杯，將大幅提高大腦病變風險，不僅損害記憶與認知能力，壽命更可能因此平均減少13年。專家警告，長期大量飲酒與腦血管硬化、阿茲海默症相關的蛋白纏結有關，恐造成不可逆傷害。

根據《UPI》報導，聖保羅（Sao Paulo）巴西聖保羅大學醫學院（University of Sao Paulo Medical School）胡斯托（Alberto Fernando Oliveira Justo）研究員指出，長期每週飲用8杯以上酒精飲品者（約等於啤酒2840毫升、紅/白酒1200毫升或烈酒360毫升），其腦部微細動脈硬化（hyaline arteriolosclerosis）風險明顯升高，此現象會導致腦部血液供應受阻，進而出現組織受損、腦部病變，影響認知與記憶功能。

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該研究針對近1800名平均75歲死亡者進行腦部病理解剖，檢查阿茲海默症指標「tau蛋白纏結」及小動脈硬化等變化，並由家屬提供生前飲酒習慣。結果發現，重度飲酒者比從不飲酒者出現腦病變機率高出133%，即使是過去曾大量飲酒者，風險亦高出89%；即便每週飲酒未超過7杯，腦部受損機率仍升60%。

此外，重度飲酒者發生tau蛋白纏結風險也增加41%，顯示與阿茲海默症有關連，並可能伴隨腦部萎縮與認知功能惡化。更令人擔憂的是，長期大量飲酒者平均壽命比未飲酒者短13年。

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