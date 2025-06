伊朗6機場遭以無人機夜襲！15戰機、眼鏡蛇直升機、跑道全毀

2025/06/23 18:59

陳定瑜/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以伊衝突持續升溫,雙方朝彼此國土互轟至今已邁入第11天,但兩國相較起來,伊朗受創更為嚴重。繼昨日(22日)美軍開展「午夜之錘」行動,幫助以色列轟炸伊朗3處具戰略價值的核設施之後,以色列國防軍(IDF)今天(23日)稍早再宣布襲擊了伊朗6個重要的政府機場,大大削弱伊朗軍方調動空軍的能力。

CNN報導,以色列軍方稱,使用無人機夜間襲擊伊朗6個機場,摧毀15架戰鬥機和直升機。以軍發言人表示,襲擊伊朗西部、東部和中部的機場,襲擊損壞機場跑道、加油機以及F-14、F-5和AH-1眼鏡蛇直升機。

以色列13日無預警發動代號名為「雄獅崛起」的大規模奇襲,重創伊朗國防,伊朗多座重要軍事基地、核設施遭摧毀,並有多名軍事指揮官、核科學家遭精準擊殺,雖然伊朗隨即祭出反擊,但仍無法扳回劣勢。

而號稱伊朗最堅固的福爾多(Fordow)地下鈾濃縮設施,以色列雖不具備有效攻擊手段,但昨天美軍派出7架B-2匿蹤轟炸機,投下14枚GBU-57巨型鑽地彈,幫助以色列重點打擊該設施,其他遭受攻擊的還有位於納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Esfahan)的核設施。

台灣時間今天傍晚5點多,以色列國防軍透過官方X平台宣布,以軍成功襲擊了伊朗6個重要的政府直屬機場,包括位於西北部大不里士國際機場(Tabriz)、西部哈馬丹機場(Hamedan)、首都德黑蘭的梅赫拉巴德國際機場(Tehran-Mehrabad)、西南部迪茲富勒機場(Dezful )、中南部沙希德巴赫蒂亞里機場(Shahid Bakhtiari )和東北部馬什哈德國際機場(Mashhad)。

以軍表示,他們摧毀了上述6座政府機場的跑道、地下機庫、加油機、F-14、F-5和AH-1等軍機,「以色列軍削弱了伊朗軍方從這些機場調動空軍起飛的能力。」

????The IDF struck 6 regime airports across western, central, and eastern Iran, destroying runways, underground hangars, refueling aircraft, F-14, F-5 and AH-1 aircraft.



The destroyed aircraft were meant to stop IAF jets. The IAF impaired takeoff capabilities from these airports,… pic.twitter.com/eI1iKw4NqL