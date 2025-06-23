伊朗6機場遭以無人機夜襲！15戰機、眼鏡蛇直升機、跑道全毀

以色列國防軍23日稍早再宣布襲擊了伊朗6個重要的政府機場。（圖翻攝自以色列國防軍官方X平台）

2025/06/23 18:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突持續升溫，雙方朝彼此國土互轟至今已邁入第11天，但兩國相較起來，伊朗受創更為嚴重。繼昨日（22日）美軍開展「午夜之錘」行動，幫助以色列轟炸伊朗3處具戰略價值的核設施之後，以色列國防軍（IDF）今天（23日）稍早再宣布襲擊了伊朗6個重要的政府機場，大大削弱伊朗軍方調動空軍的能力。

CNN報導，以色列軍方稱，使用無人機夜間襲擊伊朗6個機場，摧毀15架戰鬥機和直升機。以軍發言人表示，襲擊伊朗西部、東部和中部的機場，襲擊損壞機場跑道、加油機以及F-14、F-5和AH-1眼鏡蛇直升機。

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以色列13日無預警發動代號名為「雄獅崛起」的大規模奇襲，重創伊朗國防，伊朗多座重要軍事基地、核設施遭摧毀，並有多名軍事指揮官、核科學家遭精準擊殺，雖然伊朗隨即祭出反擊，但仍無法扳回劣勢。

而號稱伊朗最堅固的福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施，以色列雖不具備有效攻擊手段，但昨天美軍派出7架B-2匿蹤轟炸機，投下14枚GBU-57巨型鑽地彈，幫助以色列重點打擊該設施，其他遭受攻擊的還有位於納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）的核設施。

台灣時間今天傍晚5點多，以色列國防軍透過官方X平台宣布，以軍成功襲擊了伊朗6個重要的政府直屬機場，包括位於西北部大不里士國際機場（Tabriz）、西部哈馬丹機場（Hamedan）、首都德黑蘭的梅赫拉巴德國際機場（Tehran-Mehrabad）、西南部迪茲富勒機場（Dezful ）、中南部沙希德巴赫蒂亞里機場（Shahid Bakhtiari ）和東北部馬什哈德國際機場（Mashhad）。

以軍表示，他們摧毀了上述6座政府機場的跑道、地下機庫、加油機、F-14、F-5和AH-1等軍機，「以色列軍削弱了伊朗軍方從這些機場調動空軍起飛的能力。」

????The IDF struck 6 regime airports across western, central, and eastern Iran, destroying runways, underground hangars, refueling aircraft, F-14, F-5 and AH-1 aircraft.



The destroyed aircraft were meant to stop IAF jets. The IAF impaired takeoff capabilities from these airports,… pic.twitter.com/eI1iKw4NqL — Israel Defense Forces （@IDF） June 23, 2025

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