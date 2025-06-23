美以空襲引爆政治地震！伊朗權力集團密謀罷黜哈米尼

伊朗最高領袖哈米尼6月13日發表電視談話的畫面，報導指其因擔心遭暗殺已切斷對外通訊，且內部正密謀將他罷黜。（路透）

2025/06/23 18:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與以色列21日對伊朗核設施發動空襲，引發伊朗政壇罕見震盪。根據美國《大西洋月刊》（The Atlantic）報導，兩名參與高層討論的消息人士透露，一個由伊朗政界、軍方、宗教領袖與商界人士組成的核心集團，正密謀罷黜最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），顯示其統治地位正遭受內部空前挑戰。

報導指出，該集團成員涵蓋前總統幕僚、高階將領、神職人員及哈米尼親屬。一名消息人士表示：「我們的只是眾多方案之一，現在德黑蘭滿城皆是類似的討論。大家都知道哈米尼的時間不多了，即便留任，也難再掌握實權。」

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報導認為，美以的聯合空襲行動成為這波動向浮現的催化劑，儘管內部動盪早有醞釀。一位參與者坦言：「我們認為邊緣化哈米尼的機會已增加，但同時也擔憂局勢可能出現反轉。」

同日，《紐約時報》也引述三名伊朗官員匿名說法指出，哈米尼目前高度戒備，擔心遭暗殺，已下令切斷所有個人電子通訊，僅透過「可信賴的助手」與軍方高層聯繫，顯示其處境孤立，並高度疑懼內外威脅。

根據該報先前報導，哈米尼已指定三名高階神職人員作為其潛在接班人選。另有消息人士透露，前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）可能在未來過渡安排中扮演關鍵角色，但目前未直接參與討論。

依據伊朗憲法規定，撤換最高領袖需由「專家會議」（Assembly of Experts）表決通過。該會為伊朗憲政體制下具任命與罷免最高領袖權限的宗教機構。然而，《大西洋月刊》分析，德黑蘭當前仍處於空襲威脅與政治動盪之中，在此敏感時期組織表決的可能性極低。

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