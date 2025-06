中國譴責美軍轟炸伊朗 美官員：就是中共把建造核設施資源賣給伊朗

2025/06/23 19:47

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美軍介入以伊衝突,22日幫助以色列轟炸伊朗3處具戰略價值的核設施,引發國際高度關注,尤其伊朗背後老大哥中國和俄羅斯馬上跳出來強烈譴責。前美國財政部助理部長比林斯利(Marshall Billingslea)今天(23日)在社群發文酸,未來幾天如果看到中方指責美國要做好核武禁擴的時候,大家要記得正是中國共產黨把建造濃縮鈾設施所需的東西賣給伊朗!

美國總統川普22日證實美軍開展「午夜之錘行動」(Operation Midnight Hammer),派出7架的B-2匿蹤轟炸機轟炸福爾多(Fordow)地下鈾濃縮設施在內等3處伊朗核設施。中國在第一時間跳出來強烈譴責美方行動,官媒央視國際頻道「中國環球電視網」(CGTN)批評美國「重蹈伊拉克覆轍」,軍事干預往往釀成不可預期的後果,呼籲以對話維穩中東。

前美國財政部負責反恐融資業務的助理部長比林斯利,今天在X平台發文酸:「接下來幾天,當你看到中國,例如中國駐聯合國大使,在那邊教訓美國要做好核武禁擴的時候,請大家記得,正是共產中國把建造濃縮鈾設施所需要的東西通通賣給伊朗,甚至連設計圖和測試用的同位素都一併提供給伊朗。」

In the coming days, when you see the Chinese, like @ChinaAmbUN, presuming to lecture the US about nuclear nonproliferation, just remember that it was Communist China that sold Iran everything it needed for the Uranium Conversion Facility, down to blueprints and test isotopes.