為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國譴責美軍轟炸伊朗 美官員：就是中共把建造核設施資源賣給伊朗

    前美國財政部負責反恐融資業務的助理部長比林斯利發文酸中國。（法新社）

    前美國財政部負責反恐融資業務的助理部長比林斯利發文酸中國。（法新社）

    2025/06/23 19:47

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍介入以伊衝突，22日幫助以色列轟炸伊朗3處具戰略價值的核設施，引發國際高度關注，尤其伊朗背後老大哥中國和俄羅斯馬上跳出來強烈譴責。前美國財政部助理部長比林斯利（Marshall Billingslea）今天（23日）在社群發文酸，未來幾天如果看到中方指責美國要做好核武禁擴的時候，大家要記得正是中國共產黨把建造濃縮鈾設施所需的東西賣給伊朗！

    美國總統川普22日證實美軍開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），派出7架的B-2匿蹤轟炸機轟炸福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施在內等3處伊朗核設施。中國在第一時間跳出來強烈譴責美方行動，官媒央視國際頻道「中國環球電視網」（CGTN）批評美國「重蹈伊拉克覆轍」，軍事干預往往釀成不可預期的後果，呼籲以對話維穩中東。

    前美國財政部負責反恐融資業務的助理部長比林斯利，今天在X平台發文酸：「接下來幾天，當你看到中國，例如中國駐聯合國大使，在那邊教訓美國要做好核武禁擴的時候，請大家記得，正是共產中國把建造濃縮鈾設施所需要的東西通通賣給伊朗，甚至連設計圖和測試用的同位素都一併提供給伊朗。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播