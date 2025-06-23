印控克什米爾恐襲調查揭露 3恐怖份子隸屬巴基斯坦虔誠軍

印度克什米爾帕哈爾加姆4月22日發生重大恐怖攻擊，造成至少28人死亡。（美聯社）

2025/06/23 18:18

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度調查人員22日稱，4月在印控克什米爾帕哈爾加姆（Pahalgam）附近對遊客發動致命攻擊的3名恐怖份子，都是巴基斯坦籍，隸屬被聯合國列為非法武裝組織的虔誠軍。

根據《BBC》報導，印度警方先前發布3名男子素描，稱其中2人是巴基斯坦人，1人是當地人。但印度國家調查局（NIA）逮捕2名涉嫌窩藏襲擊者的當地男子後，於22日發表恐怖份子均為巴基斯坦籍的聲明。巴基斯坦尚未對此事發表評論。

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印度國家調查局表示，被捕人員在4月22日襲擊發生前，故意將3名武裝恐怖份子窩藏在一個季節性棚屋（dhol）中。該機構沒有透露逮捕具體時間，被捕人員目前已被拘留。

克什米爾襲擊事件3名襲擊者則尚未未落網。雖然印度安全部隊已展開大規模搜查和梳理行動，但尚未抓捕到3名襲擊者。

印度克什米爾帕哈爾加姆4月22日發生重大恐怖攻擊，造成至少28人死亡。事件過後印度撤銷1960年與巴基斯坦簽署的《印度河水條約》，這是一項長期水資源共享協議。巴基斯坦也退出1972年《西姆拉協議》，該協議旨在透過雙邊談判及和平手段解決分歧。

印度隨後於5月7日對巴基斯坦發動空襲和飛彈襲擊，目標為其所稱的「恐怖基礎設施」。巴基斯坦否認有恐怖份子營地說法，並向印度領土發射飛彈和無人機回應。

印度與巴基斯坦之間的敵對狀態，持續到5月10日美國總統川普宣布停火為止。

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