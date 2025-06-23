哥倫比亞57名士兵遭綁架 疑似為武裝力量分支指使

哥倫比亞軍方聲稱，57名士兵在該國西南部米凱峽谷被平民綁架。（法新社）

2025/06/23 17:33

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕哥倫比亞軍方聲稱，57名士兵在該國西南部米凱峽谷（Micay Canyon）遭平民綁架。軍方指出，21日有31名士兵被抓，其餘士兵22日被200多人綁架。當地媒體認為，幕後凶手可能是身為哥倫比亞革命武裝力量（FARC）分支的中央參謀部。

根據《BBC》報導，哥倫比亞梅希亞（Federico Alberto Mejia）準將在社群媒體上的一段影片中表示，週末有4名士官和53名士兵被抓。他強調，這種行為無疑是綁架。

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米凱峽谷是可卡因生產關鍵地區，也是哥倫比亞與反政府武裝持續衝突中最緊張的地區之一。哥倫比亞軍方表示，平民行動是迫於哥倫比亞革命武裝力量（FARC）的異議人士壓力影響，該組織於2016年與政府達成了和平協議。

哥倫比亞媒體聲稱，中央參謀部（Estado Mayor Central）是哥倫比亞革命武裝力量分支，可能是該組織下令進行綁架行動。目前中央參謀部尚未就此事發表評論。

哥倫比亞革命武裝力量成立於1964年，原屬於哥倫比亞共產黨軍事機構，上世紀80年代由於從事毒品交易，脫離哥倫比亞共產黨成為獨立組織。哥倫比亞與哥倫比亞革命武裝力量2016年在古巴達成最終全面和平協議，結束雙方長達50多年的武裝衝突。

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