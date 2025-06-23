中國24日將宣布9月3日在北京閱兵 普廷將出席

中國國家主席習近平（左）今年5月9日的俄國勝利日閱兵典禮上與俄羅斯總統普廷（右）握手合影。（美聯社）

2025/06/23 17:02

〔中央社〕中國國新辦今天宣布，將於明天上午10時舉行記者會，宣布中國官方將舉辦「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」，由中共中宣部副部長胡和平等官員說明活動整體規劃。預料中國官方可望於9月3日在北京舉行閱兵。

此外，俄羅斯塔斯社（TASS）22日報導，俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將於8月31日至9月3日訪問中國，其中9月3日就將出席上述活動，形同證實普廷將出席中國當日在北京舉行的閱兵。

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今年5月9日，習近平應邀出席在莫斯科紅場舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80週年閱兵。俄媒當時報導，普廷5月8日表示，感謝習近平邀請他參加「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動」，並指很高興以此為契機再次對中國進行正式訪問。

2015年，中國官方首度選擇9月3日在北京天安門城樓前的長安大街，以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年紀念活動」為名舉行中外聯合閱兵，參加閱兵的部隊除中共解放軍外，俄羅斯等國也派遣規模不一的部隊參與。而當時普廷也曾應邀出席閱兵式。

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