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    地面6大洞真相曝！美超精準空襲 巨型鑽地彈直攻福爾多最大弱點

    有專家根據地圖分析，這6個大洞是鑽地彈直攻福爾多地下設施最大的弱點「通風井」，足見美軍投彈精準。（合成圖）

    有專家根據地圖分析，這6個大洞是鑽地彈直攻福爾多地下設施最大的弱點「通風井」，足見美軍投彈精準。（合成圖）

    2025/06/23 16:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗福爾多（Fordow）核設施21日遭美軍空襲，B-2轟炸機投下多枚GBU-57「巨型鑽地彈」，衛星空拍照可看到地面上出現6個大洞，有專家根據地圖分析，這6個大洞是鑽地彈直攻從其地下設施最大的弱點「通風井」所致，足見美軍投彈精準。

    綜合外媒報導，美軍動用高達12枚俗稱「碉堡剋星」的巨型鑽地彈GBU-57攻擊伊朗福爾多核設施，空襲後的最新衛星空拍照可看到地面上出現6個大洞，由美國著名物理學家和核武專家、前武器核查員奧爾布賴特（David Albright）領導的智庫「科學與國際安全研究所」分析後認為，這6個大洞就是福爾多的「通風井」所在處。

    分析報告指出，美軍似乎利用了該設施的一個弱點「通風井」，這群洞位於地下建築群的通風井附近，為「巨型鑽地彈」提供了一條更容易進入深埋大廳的通道，認為該設施的濃縮大廳可能「在襲擊中遭到嚴重損壞甚至摧毀」。

    有網友根據過往的衛星圖分析發現，這6個大洞基本上就是對應福爾多的「通風井」，可以看出美軍空襲精確導引的水準。

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