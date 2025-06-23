暗物質之母凝望宇宙！ 薇拉魯賓天文台首批「開箱照」曝光

美國「薇拉．魯賓天文台」（Vera Rubin Observatory）首次釋出驚艷影像，其中這張合成圖由短短7小時內拍攝的678張照片拼接而成，清晰呈現距地數千光年的三裂星雲（右上）與瀉湖星雲（下方）內部氣體與塵埃雲結構，是人類迄今所見最細膩的恆星誕生區畫面。（法新社）

2025/06/23 16:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕位於智利帕喬恩山（Cerro Pachón）頂、以「暗物質之母」薇拉．魯賓（Vera Rubin）命名的全新天文台，22日首次向世界展示其驚人實力。在短短10小時的測試觀測中，它就發現了超過2000顆前所未見的小行星，其無與倫比的探測效率，預示著人類對宇宙的認知即將迎來革命性突破。

根據《法新社》報導，這座歷時20多年建造的天文台，也同步釋出數張瑰麗的宇宙影像。其中1幅「恆星搖籃圖」，便以前所未有的細節，捕捉到數千光年外「三裂星雲 （Trifid Nebula）」與「瀉湖星雲 （Lagoon Nebula）」深粉與紅橙交織的壯麗場景。

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然而，最令科學界震撼的，是其在小行星探測上展現的強大功能。在僅僅10小時內發現的2104顆新小行星，遠超過其他天文台的平均年發現量，這也讓它被譽為史上最具潛力的小行星監測系統。

這座天文台的核心是1具8.4米望遠鏡與史上最大的數位相機。它即將於年底啟動為期10年的「時空遺產巡天」（LSST）計畫，每晚掃描夜空，其核心科學目標，便是揭開構成宇宙95%的暗物質與暗能量之謎，以此向天文台的命名者、暗物質存在證據的首位提出者薇拉．魯賓致敬。

美國白宮官員對此計畫高度讚揚，稱「魯賓天文台是對未來的投資，將為下一代打下知識基礎」；更多觀測影像預計將陸續公布。

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