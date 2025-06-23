為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    暗物質之母凝望宇宙！ 薇拉魯賓天文台首批「開箱照」曝光

    美國「薇拉．魯賓天文台」（Vera Rubin Observatory）首次釋出驚艷影像，其中這張合成圖由短短7小時內拍攝的678張照片拼接而成，清晰呈現距地數千光年的三裂星雲（右上）與瀉湖星雲（下方）內部氣體與塵埃雲結構，是人類迄今所見最細膩的恆星誕生區畫面。（法新社）

    美國「薇拉．魯賓天文台」（Vera Rubin Observatory）首次釋出驚艷影像，其中這張合成圖由短短7小時內拍攝的678張照片拼接而成，清晰呈現距地數千光年的三裂星雲（右上）與瀉湖星雲（下方）內部氣體與塵埃雲結構，是人類迄今所見最細膩的恆星誕生區畫面。（法新社）

    2025/06/23 16:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕位於智利帕喬恩山（Cerro Pachón）頂、以「暗物質之母」薇拉．魯賓（Vera Rubin）命名的全新天文台，22日首次向世界展示其驚人實力。在短短10小時的測試觀測中，它就發現了超過2000顆前所未見的小行星，其無與倫比的探測效率，預示著人類對宇宙的認知即將迎來革命性突破。

    根據《法新社》報導，這座歷時20多年建造的天文台，也同步釋出數張瑰麗的宇宙影像。其中1幅「恆星搖籃圖」，便以前所未有的細節，捕捉到數千光年外「三裂星雲 （Trifid Nebula）」與「瀉湖星雲 （Lagoon Nebula）」深粉與紅橙交織的壯麗場景。

    然而，最令科學界震撼的，是其在小行星探測上展現的強大功能。在僅僅10小時內發現的2104顆新小行星，遠超過其他天文台的平均年發現量，這也讓它被譽為史上最具潛力的小行星監測系統。

    這座天文台的核心是1具8.4米望遠鏡與史上最大的數位相機。它即將於年底啟動為期10年的「時空遺產巡天」（LSST）計畫，每晚掃描夜空，其核心科學目標，便是揭開構成宇宙95%的暗物質與暗能量之謎，以此向天文台的命名者、暗物質存在證據的首位提出者薇拉．魯賓致敬。

    美國白宮官員對此計畫高度讚揚，稱「魯賓天文台是對未來的投資，將為下一代打下知識基礎」；更多觀測影像預計將陸續公布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播