時隔7年 日本九州南部新燃岳火山再度噴發

位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，在昨（22）日下午噴發，這也是它時隔7年再度出現噴發記錄。（圖擷取自@wni_jp 社群平台「X」）

2025/06/23 16:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島外海從本月21日至今，發生逾200多起連續有感地震，引起各界擔憂；與此同時，位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，在昨（22）日下午噴發，這也是它時隔7年再度出現噴發記錄。目前日本當局已對當地發布2級警戒，提醒居民務必注意火山灰與落石。

綜合日媒報導，新燃岳火山是日本50座保持監測的活躍火山之一，上一次噴發記錄是在2018年6月。日本氣象廳在今年3月30日發布預報，指出在新燃岳火山的火口下方，火山性地震數量開始出現時高時低的波動，在火山活動頻繁發生、甚至不斷增強的情況下，新燃岳火山極有可能出現噴發情況。

請繼續往下閱讀...

鹿兒島地方氣象台指出，22日下午4點左右，宮崎縣高原町居民通報出現火山灰，隨後監視系統在4點37分，確認發生新燃岳火山噴發，發布2級警戒。氣象台觀測，火山灰柱高度超過500公尺，向宮崎方向飄移，噴發約持續近1個半小時，所幸目前並未傳出人員傷亡、財產損失等消息，但氣象台仍提醒民眾警戒2公里內的火山灰與落石。

另據報導指出，早在新燃岳火山噴發前，當地氣象台自21日晚間9點起，觀測到火山性地震劇增，截至22日已超過300次，並於當日下午3點到隔日清晨7點之間，再度發生72次。氣象台表示，22日中午過後，也有觀測到地殼短暫膨脹與收縮，推測可能已有小規模噴發徵兆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法