警惕「俄」鄰！ 民調：歐洲民眾支持增加國防預算

在荷蘭海牙舉行的北約年度峰會24日登場，會場「世界論壇」周邊已部署大批警力。（歐新社）

2025/06/23 16:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》23日報導，德國智庫「歐洲外交關係協會」對歐洲12國進行的調查顯示，面對咄咄逼人的俄羅斯及難以預測的美國總統川普，歐洲民眾普遍支持增加國防預算，有些國家甚至支持實行義務兵役制。

調查結果顯示，波蘭、丹麥、英國等3國民眾支持增加國防預算的比例最高，分別達70％、70％及57％；德國、西班牙、法國較低，但也有47％、46％、45％；義大利的情況則有所不同，只有17％的民眾支持增加國防預算，57％的人反對。

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此外，一些歐洲國家的民眾支持恢復義務兵役制，但18至29歲的人口是關鍵的例外，因為這些人最有可能在任何武裝衝突中被徵召入伍。法國（62％）、德國（53％）和波蘭（51％）的民眾是義務兵役制最堅定的支持者。

在義大利，有50％反對義務兵役，英國有53％，西班牙為56％，匈牙利則是58％，這些國家反對義務兵役的人數超過支持人數。老年人對義務兵役制支持度最高。在德國，70歲以上的老年人中，支持者有49％，而18至29歲人群中，反對的比例為46％。

調查還發現，歐洲民眾對川普的看法分歧很大，川普重返白宮擾亂民眾對華府的信任。傳統上與美國關係密切的國家對美國政治體系的懷疑日益加深，在英國和德國，分別有74％和67％的民眾認為美國政治體系已失效。受川普對格陵蘭島主權主張威脅的丹麥，對川普表現出最高的反感度，86％的丹麥民眾認為美國政治體系已崩潰，而76％的民眾認為川普連任對美國公民來說是一件壞事。

這項調查結果在24日北大西洋公約組織（NATO）高峰會前夕發布，北約成員國將被要求2032年時將國防預算提高到每年國內生產毛額（GDP）的至少5％。西班牙已拒絕接受該目標，稱其不合理且適得其反，義大利則希望將截止日期延後至2035年。

另外，大多數受訪民眾對歐洲能否獨立於美國持懷疑態度。德國、西班牙、波蘭和義大利的民眾更傾向認為，歐盟在國防和安全方面獨立於美國將非常困難，甚至幾乎不可能。只有丹麥以微弱多數（52％）認為歐盟有可能在國防和安全方面實現自主。

一些歐洲民眾支持發展不依賴美國的替代性國家核嚇阻力量，其中波蘭（60％）、葡萄牙（62％）和西班牙（54％）的支持率最高。在德國，支持這項想法的民眾僅有39％。德國總理梅爾茨曾提議，德國可以與法國和英國共享核武器，但他也表示，這無法取代美國對歐洲大部分地區的保護。

對烏克蘭來說，一個令人鼓舞的跡象是，如果川普迫使烏克蘭割讓被佔領土或解除對俄國的經濟制裁，大多數歐洲民眾反對跟隨美國。

即使在政府一直拖延就歐盟制裁達成協議的匈牙利，也有40％的人反對效法美國解除制裁，38％的人表示支持。在其他國家，絕大多數人反對效法美國可能推行的任何不利烏克蘭的親俄政策。

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