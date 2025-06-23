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    赤道幾內亞總統特赦！南非2工程師攜毒 服刑2年後獲釋

    南非工程師波切特 和赫克瑟姆 因聯合國所稱的「任意和非法」毒品指控，在赤道幾內亞監獄服刑兩年多後，現已順利回國。（擷自X@RonaldLamola）

    南非工程師波切特 和赫克瑟姆 因聯合國所稱的「任意和非法」毒品指控，在赤道幾內亞監獄服刑兩年多後，現已順利回國。（擷自X@RonaldLamola）

    2025/06/23 16:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南非工程師波切特 （Frik Potgieter） 和赫克瑟姆 （Peter Huxham） 因聯合國所稱的「任意和非法」持有毒品指控，在赤道幾內亞監獄服刑兩年多後，現已順利回國。

    根據《BBC》報導，波切特和赫克瑟姆在赤道幾內亞為荷蘭石油企業SBM Offshore工作，他們結束為期5週在該國的工作後，於2023年2月準備回國的前一天晚上被捕，因行李中被發現毒品。他們被判處12年監禁，並被處以500萬美元（約台幣1.4億元） 罰款。

    由於赫克瑟姆擁有雙重國籍，他的家人曾向南非政府和英國政府尋求援助。在南非政府長期爭取下，他們獲得赤道幾內亞總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）赦免。

    南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）在X上表示，南非對赤道幾內亞政府考慮並最終批准總統赦免令，讓赫克瑟姆和波特切特能夠回家與親人團聚抱持誠摯感謝。

    波切特和赫克瑟姆家人也聲稱，他們感到無比欣慰和喜悅，過去2年又4個月對兩個家庭來說都是難以想像的痛苦。他們還說，波切特和赫克瑟姆被捕是為了報復赤道幾內亞副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）資產被扣押。

    曼格既是赤道幾內亞副總統，也是恩格瑪之子。根據南非法院判決，曼格1艘遊艇和2棟開普敦別墅被扣押。一名南非官員說，遊艇和別墅的命運由法院決定，政府無法介入。

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