德黑蘭槍口轉內！伊朗再斬「內應」 稱與以色列及反對媒體勾結

伊朗22日再度處決被控為以色列從事間諜活動的男子。圖為伊朗過去執行死刑的照片。（路透資料照）

2025/06/23 15:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕在與以色列的戰事延燒、進入第11天之際，伊朗正加緊對內部的整肅行動。1名男子22日因被控為以色列從事間諜活動而遭處決，顯示德黑蘭當局在戰時狀態下，正強化對「內部敵人」的清洗與威懾。

根據《法新社》報導，伊朗司法部門聲明指出，遭處決者為穆罕默德．阿明．馬赫達維．夏耶斯特（Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh），他被控與以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）有聯繫，從事間諜行為。

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但此案不僅止於情報合作，夏耶斯特同時被控與總部位於英國倫敦、長期批判德黑蘭政權的波斯語頻道「伊朗國際電視台」（Iran International）有往來。該電視台在2022年因廣泛報導「阿米尼事件」（Mahsa Amini incident）而成為伊朗政府的眼中釘。

2022年9月，22歲庫德族女子阿米尼因未正確佩戴頭巾遭伊朗道德警察逮捕，3日後離奇死亡，引爆全國性抗議浪潮，並迅速蔓延至全球，成為近年伊朗最大規模的反政府運動。

此案並非孤立事件。就在前一日，伊朗也處決了另1名被控為摩薩德工作的人士。司法總監穆赫辛尼．埃傑伊（Gholamhossein Mohseni Ejei）日前在國營電視台強調，所有涉及「支持篡奪者政權」與「充當第五縱隊」的安全案件，將更迅速處理並嚴懲。

伊朗與以色列目前正爆發自軍事行動升高以來最激烈的對峙，從空襲、飛彈攻擊到雙方網路戰頻仍，情勢持續升高。外界普遍認為，這波處決行動具有強烈戰時訊號與內部維穩目的。

國際特赦組織（Amnesty International）與多個人權團體長期指控伊朗濫用死刑。根據統計，伊朗是全球執行死刑數量第二高的國家，僅次於中國。此次在戰時背景下加速對間諜案判決與執行，預料將再度引發國際社會對其人權紀錄的關注。

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