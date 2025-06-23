喜慶變悲劇！ 法國婚禮派對新娘遭槍殺身亡

法國東南部城市亞維農附近的古爾特，一名新娘在新婚典禮遭蒙面槍手開槍擊中並死亡。圖為古爾特。（法新社）

2025/06/23 15:10

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國近日發生一起悲劇，在法國東南部城市亞維農（Avignon）附近的古爾特（Goult），一名新娘22日遭蒙面槍手開槍擊中並死亡。一名疑似攻擊者也身亡，新郎和一名13歲孩童則受重傷。

根據《BBC》報導，法國22日凌晨4時30分，27歲新娘和25歲新郎正離開村莊禮堂婚禮派對時，遭遇不明身份襲擊者開火。最初有報導稱，其中一名襲擊者被這對新人汽車輾壓，但亞維農檢察官加爾蒂埃（Florence Galtier）表示，嫌疑人是在「交火」中被擊中。

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加爾蒂埃指出，倖存攻擊者是開車抵達現場，並在槍擊事件過後徒步逃離。警方指出，襲擊發生時禮堂內共有28人。

目前數十名警察和一架直升機，正追捕逃竄嫌疑犯。關於嫌疑犯具體數目仍是未知。

法國媒體認為，這起暴力事件可能與毒品相關報復行為有關，當局已朝謀殺和謀殺未遂方向展開調查。

另外古爾特市長佩雷洛（Didier Perello）聲稱「我感到非常憤怒。我們離一些城鎮很近，我就不點名了。」、「不幸的是，我們以前見過類似事情。」

古爾特市長佩雷洛聲稱「我感到非常憤怒。我們離一些城鎮很近，我就不點名了。」（法新社）

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