為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    喜慶變悲劇！ 法國婚禮派對新娘遭槍殺身亡

    法國東南部城市亞維農附近的古爾特，一名新娘在新婚典禮遭蒙面槍手開槍擊中並死亡。圖為古爾特。（法新社）

    法國東南部城市亞維農附近的古爾特，一名新娘在新婚典禮遭蒙面槍手開槍擊中並死亡。圖為古爾特。（法新社）

    2025/06/23 15:10

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國近日發生一起悲劇，在法國東南部城市亞維農（Avignon）附近的古爾特（Goult），一名新娘22日遭蒙面槍手開槍擊中並死亡。一名疑似攻擊者也身亡，新郎和一名13歲孩童則受重傷。

    根據《BBC》報導，法國22日凌晨4時30分，27歲新娘和25歲新郎正離開村莊禮堂婚禮派對時，遭遇不明身份襲擊者開火。最初有報導稱，其中一名襲擊者被這對新人汽車輾壓，但亞維農檢察官加爾蒂埃（Florence Galtier）表示，嫌疑人是在「交火」中被擊中。

    加爾蒂埃指出，倖存攻擊者是開車抵達現場，並在槍擊事件過後徒步逃離。警方指出，襲擊發生時禮堂內共有28人。

    目前數十名警察和一架直升機，正追捕逃竄嫌疑犯。關於嫌疑犯具體數目仍是未知。

    法國媒體認為，這起暴力事件可能與毒品相關報復行為有關，當局已朝謀殺和謀殺未遂方向展開調查。

    另外古爾特市長佩雷洛（Didier Perello）聲稱「我感到非常憤怒。我們離一些城鎮很近，我就不點名了。」、「不幸的是，我們以前見過類似事情。」

    古爾特市長佩雷洛聲稱「我感到非常憤怒。我們離一些城鎮很近，我就不點名了。」（法新社）

    古爾特市長佩雷洛聲稱「我感到非常憤怒。我們離一些城鎮很近，我就不點名了。」（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播