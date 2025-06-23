疑升學壓力大 南韓釜山3女高中生墜樓亡

南韓釜山3名女高中生墜樓身亡，警方從遺書推斷3人是升學壓力過大才會想不開。圖為舉辦葬禮的永樂公園。（圖擷自釜山地方文化網站）

2025/06/23 14:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓釜山某藝術高中舞蹈班二年級的3名女學生，21日凌晨1時39分許被發現陳屍在海雲臺區1處公寓的花圃，應是從頂樓墜落身亡，警方從遺書推斷3人是升學壓力過大才會想不開。

據《朝鮮日報》報導，警方透露，3名死者在20日還正常上課沒有異樣，孰料公寓監視器拍到她們當天深夜11時42分許搭乘電梯來到頂樓，現場並未發現酒精、毒品或犯罪跡象，遺書中也沒有提到任何和校園霸凌有關的事情。

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警方表示，死者遺書指稱她們的學業壓力很大，在釜山開設舞蹈學院的業者坦言，舞蹈和美術、音樂等藝術科系不同，在釜山當地大學幾乎都已經消失了，因此舞蹈班通常是追求考上首爾的大學，並且要和來自全國的競爭者互別苗頭。

業者說，高中舞蹈班每隔1、2個月就要參加比賽，必須時時刻刻管理體重和身材，壓力可以說是相當的大。除此之外，舞蹈班所需要的開銷也不少，若想參加能為大學入學評比加分的賽事，光是購買編舞的費用就要500萬韓元（約新台幣10.7萬元）起跳，服裝費用則在300萬韓元（約新台幣6.4萬元）上下。

1名死者的母親悲痛地表示，女兒對於未來是否要繼續跳舞一度感到迷惘，今年4、5月時曾休息一段時間，2週前又振作起來重新跳舞了，她真的不明白為何女兒會想不開。

另名死者的父親透露，女兒20日晚間10時30分許曾打電話給他，但由於自己正在日本出差因此沒有接到，一想到錯過女兒的最後來電，就讓他感到無比難過。

3名女學生的葬禮今天（23日）在釜山殯葬設施永樂公園舉行，親屬和大約上百名同學來到現場送行，不少人當場痛哭。據了解，這所學校先前也曾發生過輕生事件，釜山教育廳已下令全面徹查校方是否存在結構性問題，並預防類似狀況再度出現。

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