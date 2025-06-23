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    普廷心腹推文10要點狂嗆川普 誇口多國準備提供伊朗核武

    俄羅斯前總統梅德維傑夫聲稱，川普政府無法阻止伊朗獲得核武。（美聯社）

    俄羅斯前總統梅德維傑夫聲稱，川普政府無法阻止伊朗獲得核武。（美聯社）

    2025/06/23 14:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國突擊轟炸伊朗3座核設施震撼全球，俄羅斯總統普廷心腹、聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）22日發10條推文嘲諷美國總統川普適得其反，稱其阻止不了伊朗發展核武，還說「一些國家」正準備向伊朗提供核彈頭。

    梅德維傑夫22日在X平台特地用英語發文，並條列10個要點，獲得近800萬次瀏覽量，他寫道：「美國夜間襲擊伊朗三處核設施到底達到什麼效果？

    1.核燃料循環的關鍵基礎設施似乎不受影響，或僅受到輕微損壞。

    2.核材料濃縮──現在我們可以直截了當地說，未來核武的生產將繼續進行。

    3.多個國家已準備好直接向伊朗提供他們自己的核彈頭。

    4.以色列正遭受攻擊，爆炸震撼全國，民眾陷入恐慌。

    5.美國如今捲入了一場新的衝突，地面作戰的可能性迫在眉睫。

    6.伊朗的政治政權仍然屹立不搖——甚至可能變得更強大。

    7.人民正團結在國家精神領袖周圍，包括那些曾經漠不關心或持反對態度的人。

    8.曾被譽為「和平總統」的川普，如今已將美國推入另一場戰爭。

    9.世界上絕大多數國家都反對以色列和美國的行動。

    10.照這樣下去，川普就別再想諾貝爾和平獎了，即便那個獎早已被操弄得一文不值。這開頭可真精彩啊，總統先生，恭喜！」

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