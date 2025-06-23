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    喝到青蛙！中國茶飲再爆食安危機 網友驚呼︰差點吞下去

    中國知名茶飲喝出青蛙，食安問題再引關注。（圖取自微博）

    中國知名茶飲喝出青蛙，食安問題再引關注。（圖取自微博）

    2025/06/23 13:01

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國知名連鎖茶飲「奈雪的茶」近日爆出駭人食安事件，有消費者喝出1整隻乾燥青蛙，引發輿論譁然。此事接續去年以來「蜜雪冰城」多次被投訴飲品內含蟑螂、蒼蠅、蚊子甚至乾燥劑，加上香港食安檢測再揭蜜雪飲品大腸桿菌嚴重超標，令中國飲料業的食品安全問題再度成為焦點。

    綜合中媒報導，事件爆發於本月21日，1名中國網友拍攝影片控訴，自己購買的「奈雪的茶」茉莉花茶中，竟泡出1整隻青蛙屍體，直呼「太噁心了，差點喝下去！」畫面中，1杯快喝完的茶底，赫然可見類似青蛙的異物。當事人表示，因茶中原本就含有曬乾的茉莉花，青蛙與花瓣混在一起時根本難以辨識。該產品為去年生產，疑似保存與品管出現重大疏失。

    奈雪官方目前已與該名消費者聯繫並回收涉事飲品與異物。據影片顯示，門市人員將青蛙屍體夾出並置於紙巾上檢視，並稱將依《食品安全法》賠償。奈雪控股為中國連鎖茶飲品牌，主營「奈雪の茶」與「台蓋」，2021年更在香港掛牌上市，號稱「全球茶飲第一股」。

    網友則在社群平台熱烈吐槽：「喝到青蛙，這還敢喝？」、「原生態也不是這種方式吧？」、「奈雪的品控根本放生模式！」

    而另一知名品牌「蜜雪冰城」則長年陷入食安風波。本月12日有博主喝到一半發現飲品內竟有1隻大蚊子；10日，湖南長沙1名小男童更在蜜雪門市喝奶茶時，吞入1隻蟑螂，最後獲賠90元人民幣（約新台幣370元）。該品牌2023年起已多次被投訴飲品中含有蜘蛛、蒼蠅與乾燥劑，甚至成為微博熱搜話題。

    根據《南方都市報》報導，2024年有廣州消費者在蜜雪飲料中發現整包未取出的乾燥劑，商家竟以「剛剛太忙忘了倒」為由推託。而香港食安中心本月9日公告，位於沙田的蜜雪門市被抽驗的冰品樣本，大腸桿菌含量高達每克170個，總含菌量更達每克7.5萬個，均遠超法定標準，菌落數超標高達7成。

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