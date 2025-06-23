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    哈米尼面臨最嚴峻境地 全球關注他對美國回應

    美國對伊朗核設施的攻擊，不僅削弱伊朗核能力，也使其最高領袖哈米尼陷入麻煩，現在全球都在關注他對美國舉動的回應。（美聯社）

    美國對伊朗核設施的攻擊，不僅削弱伊朗核能力，也使其最高領袖哈米尼陷入麻煩，現在全球都在關注他對美國舉動的回應。（美聯社）

    2025/06/23 12:43

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國對伊朗核設施的攻擊，不僅削弱伊朗核能力，也使其最高領袖哈米尼陷入麻煩，現在全球都在關注他對美國舉動的回應。卡內基國際和平基金會的薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）說，哈米尼正處於「作為獨裁者一生中最嚴峻境地」。

    根據《CNN》報導，薩賈德普爾表示，哈米尼已經86歲，體力和認知能力都有限。哈米尼多數指揮官都被暗殺，還控制不了伊朗領空，領空被以色列控制著。他指出，現在這場戰爭已經無路可退，而哈米尼贏不了這場戰爭，伊朗在軍事、財政和技術上都處於劣勢。

    目前人們越來越懷疑，美國干預是否會引發德黑蘭政權更迭，這一結果可能會導致伊朗分裂並為整個地區帶來衝擊。但美國國防部長赫格塞斯22日表示，對伊朗的襲擊與其「政權更迭」無關。

    赫格塞斯強調，美國總統川普授權採取精確打擊行動目的是，消除伊朗核計劃對美國國家利益、美軍、盟友以色列的集體自衛權所構成的威脅。

    目前哈米尼作為伊朗最高領袖掌控伊朗已超過35年，他是在1979年伊斯蘭革命推翻美國支持的君主約10年後上台。薩賈德普爾說，哈米尼有生存本能也有反抗本能，在他看來哈米尼為平衡這兩方面陷入掙扎。

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