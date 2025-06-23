為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國醫生登山失蹤 12年後遺體意外被發現

    英國1名醫生於2012年獨自在史諾得利亞國家公園的1處山脈健走時失蹤。（法新社，資料照）

    英國1名醫生於2012年獨自在史諾得利亞國家公園的1處山脈健走時失蹤。（法新社，資料照）

    2025/06/23 13:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國1名醫生於2012年獨自在史諾得利亞國家公園（Snowdonia National Park）的1處山脈健走時失蹤，經過多日搜索後並沒有發現遺體。直到12年後，搜救人員在調查另一起登山失蹤事件時，才意外地找到當年醫生的遺體。

    《鏡報》報導，當年33歲的精神科醫生科拉科（Shayne Colaco）獨自在史諾得利亞國家公園旅行，沒想到之後就再也沒出現身影。經過幾日搜查未果後，他就被警方通報為失蹤，直到2018年仍下落不明，最終被宣布死亡。

    2024年事件有了轉機，一批搜救人員在調查65歲的布魯克菲爾德（David Brookfield）在該國家公園徒步旅行失踪的案件時，過程中意外發現當年科拉科的遺體，這才發現原來2人是在同一地區失蹤。

    據搜救人員表示，當時他們在現場發現1件與布魯克菲爾德特徵不符的夾克，有資深的同事指出，這件夾克與12年前失蹤的科拉科身上穿著非常相似，經過確認後，發現夾克口袋內的鑰匙正是科拉科的車鑰匙，最終在該區發現2人的遺體。

    協助救援的警察特里（Paul Terry）提到，這起事件相當特殊，2段令人悲傷的故事最後竟陰錯陽差一同被發現，他也提醒，這2人都是經驗豐富的登山者，但最後還是出了意外，民眾登山前應了解當地的山林以及氣候，做好準備以減少事故發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播