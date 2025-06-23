英國醫生登山失蹤 12年後遺體意外被發現

英國1名醫生於2012年獨自在史諾得利亞國家公園的1處山脈健走時失蹤。（法新社，資料照）

2025/06/23 13:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名醫生於2012年獨自在史諾得利亞國家公園（Snowdonia National Park）的1處山脈健走時失蹤，經過多日搜索後並沒有發現遺體。直到12年後，搜救人員在調查另一起登山失蹤事件時，才意外地找到當年醫生的遺體。

據《鏡報》報導，當年33歲的精神科醫生科拉科（Shayne Colaco）獨自在史諾得利亞國家公園旅行，沒想到之後就再也沒出現身影。經過幾日搜查未果後，他就被警方通報為失蹤，直到2018年仍下落不明，最終被宣布死亡。

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2024年事件有了轉機，一批搜救人員在調查65歲的布魯克菲爾德（David Brookfield）在該國家公園徒步旅行失踪的案件時，過程中意外發現當年科拉科的遺體，這才發現原來2人是在同一地區失蹤。

據搜救人員表示，當時他們在現場發現1件與布魯克菲爾德特徵不符的夾克，有資深的同事指出，這件夾克與12年前失蹤的科拉科身上穿著非常相似，經過確認後，發現夾克口袋內的鑰匙正是科拉科的車鑰匙，最終在該區發現2人的遺體。

協助救援的警察特里（Paul Terry）提到，這起事件相當特殊，2段令人悲傷的故事最後竟陰錯陽差一同被發現，他也提醒，這2人都是經驗豐富的登山者，但最後還是出了意外，民眾登山前應了解當地的山林以及氣候，做好準備以減少事故發生。

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