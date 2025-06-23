伊朗人群聚集德黑蘭廣場 呼籲對美國攻擊做出強烈回應

22日晚間大批伊朗人群聚集在德黑蘭，抗​​議美國襲擊。（美聯社）

2025/06/23 13:06

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普對伊朗核設施發動直接打擊，引發伊朗民眾憤怒。22日晚間大批人群聚集在德黑蘭恩克拉布廣場（Enqelab Square），抗​​議美國襲擊。相關影片顯示，人們揮舞伊朗國旗和拳頭，還高舉「打倒美國，打倒以色列」的標語。一名男子表示，他認為川普襲擊伊朗只是為了自身利益，並痛斥川普很骯髒。

根據《CNN》報導，該男子主張，沒有人比川普更骯髒，川普先給伊朗兩週時間，但兩日後就對伊朗動手。他還質問，伊朗沒有核武器，川普為何要對伊朗發動攻擊？

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此前川普聲稱，伊朗距離取得核武還有幾週時間，但這與美國情報部門評估結果相悖。情報部門認為，伊朗距離擁有核武還有數年時間。

抗議民眾相信，伊朗將發起反擊。一名男子說「伊朗人民是正直民族，我們一定會給予強烈回應。」一名女子也稱「我會留在這裡，為我的國家奉獻我的生命和血。」

政治人物拉薩伊 （Hamid Rasaee） 指出，批評伊朗政權的人也在抗議美國舉動。他聲稱「許多站在這裡高呼反美口號的人，或許也是伊朗政策批評者。但今日所有人都站成一線，站在最高領袖（哈米尼）身後。」

事實上自從上週以色列對伊朗核目標和軍事目標發動攻擊後，伊朗一直面臨美國干預的可能性，但許多伊朗人相信，美國展開行動還需要數日時間。伊朗人這麼想的部分原因是，川普19日才說，他將在兩週內決定是否打擊伊朗，沒想到2日後就遭到攻擊。

雖川普21日宣布，破壞伊朗三處核設施，但在美國生活了幾十年的伊朗學者米拉尼（Mohsen Milan）表示，川普此舉可能引發對伊朗政權的更多支持。米拉尼在X上指出，美國舉動可能引發新一輪民族主義浪潮，對美伊關係未來損害將超過1953年伊朗政變，加速德黑蘭靠向俄羅斯和中國，並從根本上重塑伊朗國防、威懾和核態勢。

1953年伊朗政變，是指由英國和美國情報機關在1953年8月19日策動推翻伊朗王國民選首相摩薩台（Muḥammad Muṣaddiq）的政變，美國中央情報局代號為阿賈克斯行動。政變使巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）由立憲君主變成倚賴美國支持在位的當權人物，直至1979年2月被推翻。

22日晚間大批伊朗人群聚集在德黑蘭，抗​​議美國襲擊。（美聯社）

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