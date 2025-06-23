伊朗放話封鎖海峽報復美國 習近平恐成最大「受害者」

全球約20%石油和天然氣運輸經過荷莫茲海峽。（路透）

2025/06/23 14:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗放話封鎖全球最重要的石油航道之一荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以報復美軍空襲。但有分析指，德黑蘭此舉更像是政治秀，數據顯示，伊朗近9成石油被中國買走，且透過該海峽運輸，一旦封鎖落實，真正「受害者」可能不是美國或西方盟友，而是正逢經濟疲軟的中國。

綜合媒體報導，據美國能源資訊署（EIA）20日發表的報告，每天有近2000萬桶石油通過該海峽，約佔全球原油2成，重要性不言而喻，對伊朗的敵人如此，對自己的親密伙伴也一樣。該報告同時指出，2025年第一季經該海峽出口的原油中，有超過8成運往亞洲市場，其中中國依賴度最高。

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中國以折扣價購買伊朗近90%的石油，再利用秘密油輪船隊規避美國的制裁；而中國有一半的進口石油是經由荷莫茲海峽運輸。分析指出，中共領導人習近平正努力扭轉經濟疲軟局面，假如能源價格上漲，將會是另一個令中國政府頭痛的問題。

據中國國家能源局2019年資料顯示，包括戰略儲備在內，中國的石油總儲備可支撐80天的消耗量，若封鎖持續超過2個月，勢必衝擊中國的工業生產及能源供應。

分析推測，伊朗封鎖荷莫茲海峽一旦落實，真正受衝擊的或非美歐敵人，而是自身出口收入，以及其主要客戶中國。

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