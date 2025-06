白目！男遊客為拍照打卡 撞破義大利18世紀珍貴名畫

2025/06/23 13:30

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕義大利佛羅倫斯烏菲茲美術館(Uffizi Gallery)近日驚傳藝術品遭破壞事件。一名男子參觀18世紀藝術展時,竟為模仿畫中人物姿勢自拍,不慎絆倒撞破一幅肖像畫,導致畫中主角的腳部被撞出多個破洞,整個過程被監視器完整拍下,引發各界譁然。

綜合外媒報導,當地時間21日,一名身穿白色上衣的男子在參觀「佛羅倫斯與歐洲—烏菲茲美術館18世紀藝術展」時,試圖模仿義大利麥地奇家族托斯卡納大親王斐迪南·德麥地奇(Ferdinando de' Medici)在畫作中的坐姿拍照,卻意外絆倒,撞上由義大利畫家安東·多梅尼科·蓋比亞尼(Anton Domenico Gabbiani)於1712年創作的肖像畫,造成畫中人物腳部破損。

請繼續往下閱讀...

事發當下,館方立即介入,緊急撤下畫作進行修復,幸好損毀程度不算嚴重,預計數日內可完成修復並重新展出。警方則以破壞文化資產罪名傳喚該名遊客,其國籍與年齡並未公開,後續將依法起訴。

烏菲茲館長維爾德(Simone Verde)表示,越來越多的遊客將博物館當成社群自拍背景以及製作迷因的場所,未來將強化現場安全措施,針對「自拍造成的破壞」推動更嚴格的管制機制,避免類似行為再次發生。

這已是義大利本月傳出的第二起遊客損毀展品事件。4月,維洛納馬費宮(Palazzo Maffei)博物館內,一名中年男子坐上由數千顆施華洛世奇水晶製成、價值約5萬美元(約新台幣149.5萬元)的藝術椅,導致整張椅子被壓扁。

然而,肇事者不但未通報,甚至直接逃離現場。直到本月12日博物館公布監視器畫面才曝光。館長卡爾通(Vanessa Carlon)痛批,「他們無視尊重藝術與文化遺產的每一條規則」、「簡直是每座博物館的惡夢」。

Tourist in Firenze destroys Renaissance painting at Uffizi museum while taking a selfie.



A visitor to the Uffizi Gallery in Florence has damaged a priceless oil painting while trying to take a selfie, the museum says.



The unidentified tourist leaned against the Baroque artwork,… pic.twitter.com/pfTP63M8cB