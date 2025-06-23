白目！男遊客為拍照打卡 撞破義大利18世紀珍貴名畫

義大利烏菲茲美術館展出的托斯卡納大親王斐迪南·德麥地奇（Ferdinando de' Medici）畫作近日遭男遊客撞破。（擷取自@Fiume1900/X）

2025/06/23 13:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利佛羅倫斯烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）近日驚傳藝術品遭破壞事件。一名男子參觀18世紀藝術展時，竟為模仿畫中人物姿勢自拍，不慎絆倒撞破一幅肖像畫，導致畫中主角的腳部被撞出多個破洞，整個過程被監視器完整拍下，引發各界譁然。

綜合外媒報導，當地時間21日，一名身穿白色上衣的男子在參觀「佛羅倫斯與歐洲—烏菲茲美術館18世紀藝術展」時，試圖模仿義大利麥地奇家族托斯卡納大親王斐迪南·德麥地奇（Ferdinando de' Medici）在畫作中的坐姿拍照，卻意外絆倒，撞上由義大利畫家安東·多梅尼科·蓋比亞尼（Anton Domenico Gabbiani）於1712年創作的肖像畫，造成畫中人物腳部破損。

請繼續往下閱讀...

事發當下，館方立即介入，緊急撤下畫作進行修復，幸好損毀程度不算嚴重，預計數日內可完成修復並重新展出。警方則以破壞文化資產罪名傳喚該名遊客，其國籍與年齡並未公開，後續將依法起訴。

烏菲茲館長維爾德（Simone Verde）表示，越來越多的遊客將博物館當成社群自拍背景以及製作迷因的場所，未來將強化現場安全措施，針對「自拍造成的破壞」推動更嚴格的管制機制，避免類似行為再次發生。

這已是義大利本月傳出的第二起遊客損毀展品事件。4月，維洛納馬費宮（Palazzo Maffei）博物館內，一名中年男子坐上由數千顆施華洛世奇水晶製成、價值約5萬美元（約新台幣149.5萬元）的藝術椅，導致整張椅子被壓扁。

然而，肇事者不但未通報，甚至直接逃離現場。直到本月12日博物館公布監視器畫面才曝光。館長卡爾通（Vanessa Carlon）痛批，「他們無視尊重藝術與文化遺產的每一條規則」、「簡直是每座博物館的惡夢」。

Tourist in Firenze destroys Renaissance painting at Uffizi museum while taking a selfie.



A visitor to the Uffizi Gallery in Florence has damaged a priceless oil painting while trying to take a selfie, the museum says.



The unidentified tourist leaned against the Baroque artwork,… pic.twitter.com/pfTP63M8cB — Yelisaveta Morozova （@YelisavetaPaUSA） June 22, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法