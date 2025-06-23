為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北約5％國防開支達協議 全靠「一個字」為西班牙開後門

    即將在海牙舉行的北約峰會，將辯論國防開支等議題。圖為一名愛沙尼亞士兵在過去的北約活動中執勤，象徵著聯盟的軍事實力。（歐新社資料照）

    即將在海牙舉行的北約峰會，將辯論國防開支等議題。圖為一名愛沙尼亞士兵在過去的北約活動中執勤，象徵著聯盟的軍事實力。（歐新社資料照）

    2025/06/23 11:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在海牙峰會前夕，北大西洋公約組織（NATO）達成一項歷史性協議，將設定GDP 5%的國防開支新目標。然而，為化解西班牙的激烈反對，該協議暗藏玄機，透過修改一個關鍵詞，巧妙地為馬德里當局開了一扇「豁免」的後門，讓其得以不必嚴格遵守此一高標準。

    根據美國政治新聞網《POLITICO》引述兩位聯盟官員的說法，這項由美國總統川普強力推動的新目標，將在25日於荷蘭海牙舉行的北約峰會上正式通過。5%的目標將被拆解為3.5%的「硬國防」（如武器與部隊）開支，以及1.5%的國防相關投資（如網路安全）。各盟國被要求在2035年前達成此目標。

    然而，協議在最後一刻險些因西班牙的反對而破局。西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）日前致函北約，明確表示反對，稱此舉「不成比例且無必要」，並擔憂會排擠國內的社會福利支出。

    為取得共識，北約最終在協議文本上玩起了「文字遊戲」。一名北約官員透露，決議的措辭從「我們承諾」（we commit）花費5%，被修改為「盟國承諾」（allies commit）。這個看似微小的改動，實質上賦予了西班牙等國極大的「彈性」，使其可以在不嚴格遵守5%目標的前提下，仍被視為履行了盟約。

    桑切斯22日對此成果表示滿意，形容其為一場「成功」。他強調，西班牙將不必把國防開支提升至GDP的5%，但會透過支出2.1%，來滿足北約所要求的所有人員、裝備與基礎設施等「能力指標」。他直言：「每個成員國都有權利和義務選擇是否承擔這些犧牲，我們作為一個主權國家選擇不這麼做。」

    北約秘書長呂特（Mark Rutte）也在給桑切斯的信中確認了這項彈性安排，表示西班牙可以「決定自己的主權道路」來達成能力目標。儘管此舉保全了聯盟的團結，但也引發了外界對於新目標約束力的質疑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播