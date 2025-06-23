北約5％國防開支達協議 全靠「一個字」為西班牙開後門

即將在海牙舉行的北約峰會，將辯論國防開支等議題。圖為一名愛沙尼亞士兵在過去的北約活動中執勤，象徵著聯盟的軍事實力。（歐新社資料照）

2025/06/23 11:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕在海牙峰會前夕，北大西洋公約組織（NATO）達成一項歷史性協議，將設定GDP 5%的國防開支新目標。然而，為化解西班牙的激烈反對，該協議暗藏玄機，透過修改一個關鍵詞，巧妙地為馬德里當局開了一扇「豁免」的後門，讓其得以不必嚴格遵守此一高標準。

根據美國政治新聞網《POLITICO》引述兩位聯盟官員的說法，這項由美國總統川普強力推動的新目標，將在25日於荷蘭海牙舉行的北約峰會上正式通過。5%的目標將被拆解為3.5%的「硬國防」（如武器與部隊）開支，以及1.5%的國防相關投資（如網路安全）。各盟國被要求在2035年前達成此目標。

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然而，協議在最後一刻險些因西班牙的反對而破局。西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）日前致函北約，明確表示反對，稱此舉「不成比例且無必要」，並擔憂會排擠國內的社會福利支出。

為取得共識，北約最終在協議文本上玩起了「文字遊戲」。一名北約官員透露，決議的措辭從「我們承諾」（we commit）花費5%，被修改為「盟國承諾」（allies commit）。這個看似微小的改動，實質上賦予了西班牙等國極大的「彈性」，使其可以在不嚴格遵守5%目標的前提下，仍被視為履行了盟約。

桑切斯22日對此成果表示滿意，形容其為一場「成功」。他強調，西班牙將不必把國防開支提升至GDP的5%，但會透過支出2.1%，來滿足北約所要求的所有人員、裝備與基礎設施等「能力指標」。他直言：「每個成員國都有權利和義務選擇是否承擔這些犧牲，我們作為一個主權國家選擇不這麼做。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）也在給桑切斯的信中確認了這項彈性安排，表示西班牙可以「決定自己的主權道路」來達成能力目標。儘管此舉保全了聯盟的團結，但也引發了外界對於新目標約束力的質疑。

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