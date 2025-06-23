強調美國沒有與伊朗交戰 范斯：是對伊朗核計畫開戰

美國副總統范斯22日接受《美國廣播公司》節目「本週」訪問時澄清，美國並沒有與伊朗開戰，而是對伊朗的核計畫開戰。（法新社）

2025/06/23 11:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日空襲伊朗核設施，引起世界關注，同時也讓人質疑「美國是否正與伊朗交戰」？美國副總統范斯（JD Vance）22日接受《美國廣播公司》（ABC）的節目「本週（This Week）」訪問時澄清，美國並沒有與伊朗開戰，而是對伊朗的核計畫開戰。

范斯指出：「我認為川普總統昨晚（21日）已採取果斷行動，摧毀了伊朗的核計畫。」隨後主持人卡爾（Jonathan Karl）詢問范斯，是否可以明確表示伊朗核計畫已被摧毀時，范斯語帶保留地說：「美國已大幅削弱伊朗核計畫，無論是延後數年還是更久的時間，我們了解到目前伊朗即使想要製造核武，也還需要一段很長的時間。」

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范斯強調，這次任務的主要目標是摧毀福爾多（Fordow）的核設施，同時也對其他設施造成一定程度的破壞，「我們非常有信心，福爾多核設施的研發進展已經大幅延遲，而這正是我們的目標」。

在討論伊朗報復的可能性時，范斯強調：「我認為，伊朗如何回應最終取決於他們自己，如果你觀察我們的行動，你會發現我們的行動非常精準，目標非常明確且有限。如果伊朗決定擴大局勢，那最終是他們的決定。美國總統也會做出同樣的回應。」

范斯也提到，川普對中東的長期衝突不感興趣，同時也無意促使伊朗政權更迭，美方的主要目的是要終止伊朗的核計畫。

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