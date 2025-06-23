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    川普版「MIGA」曝光！ 高喊「讓伊朗再次偉大」暗示換人當家

    美國總統川普在空襲伊朗後再掀波瀾，於社群平台發文，公開質疑為何不能推翻伊朗現政權。（美聯社資料照）

    美國總統川普在空襲伊朗後再掀波瀾，於社群平台發文，公開質疑為何不能推翻伊朗現政權。（美聯社資料照）

    2025/06/23 11:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕就在白宮高層再三強調「不尋求政權更迭」後，美國總統川普22日卻在社群媒體上公開反駁，親自暗示可能推翻德黑蘭當局，讓美國對伊朗政策的內部矛盾浮上檯面。

    《福斯新聞》（Fox News）報導，川普在自創平台「Truth Social」上發文表示：「使用『政權更迭』這詞或許不政治正確，但如果伊朗現政權無法『讓伊朗再次偉大』（Make Iran Great Again），那為什麼不該有政權更迭？」最後還強調「MIGA!!!」這個模仿競選口號的標語。

    這番說法與數小時前副總統范斯、國務卿魯比歐等人受訪時的立場明顯矛盾。當時他們都強調，美方的目標僅是摧毀伊朗核武潛力，而非干預其內政或推翻政府。

    川普同時也藉機盛讚對伊朗的空襲成果。他在貼文中提到：「偉大的B-2飛行員剛剛安全降落密蘇里，任務完成得非常出色！」並形容對伊核設施造成的損害是「巨大的」（monumental）：「打擊沉重且精準，我們的軍隊展現卓越技術，謝謝你們！」

    根據《福斯新聞》報導，這場對伊朗的空襲動用了超過125架各型軍機，包括7架B-2匿蹤轟炸機、第四與第五代戰機、多架空中加油機、一艘導彈潛艦，以及完整的情報與監控機隊，展現美軍規模空前的戰略行動力與欺敵能力。

    另一方面，伊朗方面強烈反彈，並緊急召開聯合國安理會會議。伊朗駐聯合國大使在會中斥責美方的攻擊是「公然的罪行」，並指控以色列蓄意將川普捲入衝突。他警告，伊朗武裝部隊將會「在適當時機，以對等方式決定回應的性質與規模」。

    國際原子能總署（IAEA）官員目前仍在評估核設施受損情況，但多方分析認為，這次打擊已對伊朗的核計畫造成實質破壞。川普則藉此強化其「強硬反伊」立場，也讓美國對中東政策的未來走向更添變數。

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