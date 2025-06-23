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    上海樂高樂園4D劇院特效失控 遊客遭天降瀑布沖打驚喊：太猛了

    上海樂高樂園試運營首日4D劇院設備故障漏水。（擷取自《新京報》）

    上海樂高樂園試運營首日4D劇院設備故障漏水。（擷取自《新京報》）

    2025/06/23 11:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海樂高樂園（Legoland）試營運首日（20日），傳出4D劇院設備故障，遊客在看影片時，頭頂上的噴水設備突然瘋狂噴水，有些座位水量甚至大到像瀑布，遊客渾身濕透，無法繼續觀看。有遊客起初以為是劇場效果，直呼「太猛了」。園方事後致歉稱，目前4D劇院已暫停水特效。

    綜合媒體報導，有遊客指，4D劇場每排座椅上方都約有5至8個噴頭，表演期間原本應該噴出水霧般效果，影片播放5分鐘後，卻變成「傾盆大雨」。有網友稱，「個別座位水量實在太大了，著實可以洗頭，關鍵工作人員也沒法讓灑水停下來，最後關掉屏幕遣散離場了。」

    另有網友稱，一開始以為是效果，不料一直在淋水。網友指，工作人員發現異常後，僅停播影片並引導觀眾離開，未道歉或賠償。

    園方21日回應指出，經初步排查，為水特效設備問題，目前4D影院已暫停水特效環節，待排查後恢復開放。「對於本次水特效設備問題給參加試運營遊客帶來的不良體驗，上海樂高樂園表示歉意。」

    上海樂高樂園試運營首日4D劇院設備故障漏水。（擷取自微博）

    上海樂高樂園試運營首日4D劇院設備故障漏水。（擷取自微博）

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