核設施被美軍空襲後 伊朗最高領袖哈米尼首發聲

在美軍21日空襲伊朗後，伊朗最高領袖哈米尼22日首度發聲。（美聯社）

2025/06/23 10:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日派出多架B-2轟炸機空襲伊朗三處核設施，引起全球關注，而伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）22日在社群媒體「X」首度發聲，不過貼文內容仍直指以色列，稱以色列「犯下大錯」。

哈米尼在官方X帳號發文寫下：「懲罰仍在繼續。猶太復國主義的敵人犯下了一個重大錯誤，犯下了一項重大罪行。他必須受到懲罰，並且正在受到懲罰；就在此刻，他正在被懲罰。」

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此文也是哈米尼在美軍空襲後首度發聲，並配有一張額頭上刻有「大衛之星」的巨大骷顱頭，骷顱頭位在城市中，空中還有火球不斷如雨點落下，警告意味濃厚。

伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》（Fars）報導指出，哈米尼的顧問兼對美談判代表夏卡尼（Ali Shamkhani）表示，即使伊朗的核設施完全被摧毀，「戰局未定」。夏卡尼也強調：「只要濃縮材料、本土化的知識與政治意志依然完好無損，驚喜仍會繼續出現！」

#همین_حالا

مجازات ادامه دارد



دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی را مرتکب شده؛ باید مجازات بشود و دارد مجازات میشود؛ همین حالا دارد مجازات میشود.#الله_اکبر pic.twitter.com/wH6Wk9nNhJ — KHAMENEI.IR | فارسی ???????? （@Khamenei_fa） June 23, 2025

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