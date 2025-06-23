美國打擊對伊朗核設施具體傷害如何？各方提出分析

福爾多核設施衛星影像。（衛星圖像Maxar Technologies/路透）

2025/06/23 10:12

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普19日曾說，需要兩週時間考慮是否對伊朗發動打擊，但他21日又宣布，已完成對伊朗三處核設施的破壞。針對伊朗三處核設施具體損失情況，《CNN》收集各方具體分析。

根據《CNN》報導，福爾多核設施深埋在山中以抵禦攻擊。美國官員表示，美國動用6架B-2轟炸機在該設施投下12枚「掩體炸彈」。美國太空技術公司Maxar衛星影像顯示，美國攻擊在福爾多核設施留下至少6個大型彈坑，代表使用掩體炸彈。

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聯合國核監督機構國際原子能機構負責人格羅西（Rafael Grossi）指出，福爾多核設施受到「直接動能撞擊」，但現在判斷是否對地下設施造成內部損壞還為時過早。他補充，不能排除那裡可能遭受重大損壞的可能性。

科學與國際安全研究所主席奧爾布賴特（David Albright）聲稱，衛星圖像顯示濃縮鈾大廳及其附近提供支援建築，可能遭受相當程度損壞。他強調，地下大廳完全被摧毀是有可能的，但全面評估損失需要時間。

軍備研究服務公司主管瓊斯（Jenzen-Jones）也認為，在美國空襲後福爾多核設施至少有6個「入口」（entry points）。他說，兩組中較大、位於中央的入口孔洞形狀不規則，顯示多枚彈藥擊中同個精確位置，這與攻擊深埋目標理論相符。這類攻擊需要多枚精準投放且經過仔細校準的穿透性彈藥，才能強行突破並炸穿設施更深的區域。

納坦茲核設施擁有6座地上建築和3座地下建築。美國官員表示，B-2轟炸機向該設施投下2枚掩體炸彈。美國海軍潛艇也向納坦茲和伊斯法罕發射30枚TLAM巡弋飛彈。

Maxar衛星影像顯示，該設施出現兩個新彈坑，很可能是由掩體炸彈造成。這兩個彈坑一個直徑約5.5公尺，另一個約3.2公尺。目前尚不清楚地下設施損壞程度。

伊斯法罕核設施是伊朗最大核子研究中心。美國參謀長聯席會議主凱恩（Dan Caine）將軍表示，美國潛艇向伊斯法罕核設施關鍵地面基礎設施目標發射十多枚戰斧式對地攻擊巡弋飛彈。Maxar衛星影像也顯示，美國空襲後至少可看到18棟被摧毀或部分摧毀的建築物。

奧爾布賴特指出，初步報告顯示，美國還襲擊伊斯法罕核設施附近隧道群，那裡通常儲存濃縮鈾。他聲稱，若此消息得到證實，將顯示美國正試圖奪走伊朗濃縮鈾濃度達到20%和60%的鈾庫存，而武器級鈾的濃度達90%。

另外科學與國際安全研究所22日晚些時候發布評估報告稱，伊斯法罕核設施遭到嚴重破壞。報告說，核設施主要鈾轉化設施也嚴重損壞。

納坦茲核設施衛星影像。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

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