超越金日成、金正日？金正恩壁畫佔「C位」引議 專家揭政治意圖

南韓統一研究院資深研究員洪珉表示，金正恩壁畫佔「C位」體現北韓官方營造個人崇拜的意圖。（圖擷自北韓央視新聞畫面）

2025/06/23 13:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒新聞畫面顯示，以北韓金氏三代領導人為主題的3幅馬賽克壁畫中，國務委員會委員長金正恩壁畫佔據最醒目的中間位置，引發關注。

北韓中央電視台21日晚間介紹了平壤「金正淑繅絲廠」，畫面帶到設置在工廠前的金氏三代馬賽克壁畫。據《韓聯社》報導，金正恩壁畫居於中間位置，左邊是其祖父、已故最高領導人金日成；右邊則是其生父、已故前國防委員會委員長金正日。金正恩曾於2016年視察金正淑繅絲廠。

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北韓官媒新聞畫面中，經常可以看到金氏三代壁畫。2023年，北韓央視播出的「金星曳引機廠」現場畫面中，祖孫三代壁畫由左至右分別是金日成、金正日和金正恩。《韓聯社》分析，21日披露的平壤金正淑繅絲廠壁畫，可能在稍晚製作完成。

金正恩壁畫佔據「C位」，應是有意凸顯其功績。南韓統一研究院資深研究員洪珉表示，金正日執政時期，從未「並排」設置金日成、金正日的肖像。

洪珉指出，金正恩壁畫與祖父、父親「並肩」亮相，本已是破格之舉，此次位居「C位」，更體現出北韓官方將個人崇拜焦點轉移至金正恩的意圖。

金正恩於2013年上台執政，近期開始控管居民對前任領導人的盲目崇拜，同時不斷推動自身的個人崇拜工作。近年，他在金日成生日（太陽節）和金正日生日（光明星節）前往錦繡山太陽宮參拜的次數減少；去年6月，北韓勞動黨8屆10中全會與會幹部全員佩戴印有金正恩個人肖像的徽章。

南韓統一研究院資深研究員洪珉表示，金正恩壁畫佔「C位」體現北韓官方營造個人崇拜的意圖。（美聯社資料照）

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