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    奇！沙丘鶴「喜當爹娘」 收養加拿大雁寶寶

    美國威斯康辛州出現1個罕見的跨物種家庭。1對沙丘鶴（左右兩側成鳥）在育有自己孩子（中間左側橘色雛鳥）的同時，也收養了1隻加拿大雁寶寶（中間右側黃色雛鳥），形成「鶴雁一家親」的奇特景象。（圖擷取自Facebook/Alan Ginsberg）

    美國威斯康辛州出現1個罕見的跨物種家庭。1對沙丘鶴（左右兩側成鳥）在育有自己孩子（中間左側橘色雛鳥）的同時，也收養了1隻加拿大雁寶寶（中間右側黃色雛鳥），形成「鶴雁一家親」的奇特景象。（圖擷取自Facebook/Alan Ginsberg）

    2025/06/23 09:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《IFLScience》報導，美國威斯康辛州麥迪遜市近日出現1個罕見的跨物種家庭，1對育有自己雛鳥的沙丘鶴（sandhill crane），同時收養了1隻毛茸茸的加拿大雁（Canada goose）寶寶。這個奇特的組合自今年5月被發現以來，已吸引大量鳥類愛好者前往觀察。

    當地攝影師金斯伯格（Alan Ginsberg）在其社群平台上記錄了這段故事的開端。他指出，起因可能是1場大雨淹沒了這對沙丘鶴原本的巢穴，迫使牠們尋找新家。牠們選中1個看似被遺棄的加拿大雁巢穴安頓下來，幾天後，巢中1顆被忽略的蛋竟孵化出1隻加拿大雁寶寶。

    金斯伯格描述，這隻剛出生的雁寶寶，依循本能地將第一眼見到的高大生物——沙丘鶴，認定為自己的父母。而這對沙丘鶴父母似乎也接納了這個「基因成謎」的新成員，將牠與自己的孩子一視同仁地照顧。當原本的雁父母試圖返回巢穴時，雄性沙丘鶴甚至還展現出保護姿態，將其驅離。

    鳥類學家指出，沙丘鶴與加拿大雁之間的跨物種收養案例雖然罕見，但並非首例。過去在阿拉斯加等地也曾有類似紀錄，但被收養的雁寶寶多數未能存活長久，主因是不同物種間存在巨大的生存挑戰。

    伊利諾大學鳥類學家沃德（Michael Ward）向《史密森尼雜誌》（Smithsonian Magazine）分析，最大的難關在於飲食習慣。沙丘鶴主要以涉水方式，捕食水中的蠕蟲或水生昆蟲；而加拿大雁則是草食性，主要在陸地上進食。此外，兩者的行為模式與飛行方式也截然不同。

    攝影師金斯伯格的持續觀察也印證了這一點。他形容，當沙丘鶴父母帶著自己的孩子在水中覓食時，這隻被收養的雁寶寶，更喜歡待在岸邊的圓木或岩石上，如同「參加德州烤肉派對的素食主義者」。

    儘管未來充滿不確定性，但這個奇特的家庭目前似乎找到了相處之道。金斯伯格觀察到，為了遷就這隻雁寶寶，沙丘鶴父母已增加了在岸邊覓食的頻率。這個溫馨的畫面，也為這段跨物種的親情故事，留下了充滿希望的註腳。

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