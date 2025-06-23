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    納坦雅胡勸服川普擴大攻擊 以媒曝美軍改轟伊朗3處核設施

    美國前總統川普（右）與以色列總理納坦雅胡（左）過去在白宮會晤資料畫面。此次兩人再度聯手，推動對伊朗核設施的空襲行動，引發國際關注。（路透資料照）

    美國前總統川普（右）與以色列總理納坦雅胡（左）過去在白宮會晤資料畫面。此次兩人再度聯手，推動對伊朗核設施的空襲行動，引發國際關注。（路透資料照）

    2025/06/23 09:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空襲伊朗的決策內幕，經由以色列官員洩漏而曝光。消息指出，美國總統川普原先僅計畫進行有限度打擊，但在以色列總理納坦雅胡長達一週的強力遊說，並敦促其「完成任務」（finish the job）後，才最終同意擴大空襲範圍，一舉重創伊朗三處核心核設施。

    根據《耶路撒冷郵報》引述一位以色列高階官員的獨家報導，這次成功的聯合打擊，源於以色列近期對伊朗目標發動的空襲已先取得成功。以方的戰果給予美方極大信心，一位消息人士稱：「若沒有以色列的成果，美國總統根本不會考慮加入攻擊。」

    報導揭示，川普最初的計畫只打算轟炸位於福爾多（Fordow）的濃縮鈾設施。然而，納坦雅胡與其親信、戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）在近乎每日的通話中，成功說服川普，必須將目標擴大至伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）的設施，才能達成「完成任務」的目標。

    該名以色列官員透露，美軍的打擊精準命中了以方先前難以觸及的目標，例如伊斯法罕一處藏於山腰的區域，該處被伊朗用來儲存濃縮鈾及其他核設施。此次行動前，美以高層舉行了多次線上會議，進行情報共享與行動協調，以方甚至配合美方提出了「數項作戰請求」。

    報導更證實，近期媒體所觀察到的美以「意見分歧」，實際上是雙方精心策劃的欺敵戰術，旨在迷惑伊朗。以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）22日更直接向國會表示：「我們早就知道這次空襲，這不是一個意外。」

    在成功癱瘓伊朗絕大部分的核子計畫後，哈尼比透露，以色列如今正將焦點轉向摧毀伊朗的「彈道飛彈計畫」。他警告，儘管部分生產基地已被毀，但伊朗的飛彈產線具備快速恢復的能力，暗示後續仍有打擊行動。

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