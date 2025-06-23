研判沒機會和川普談關稅 李在明決定缺席北約峰會

南韓總統李在明決定不出席24日至25日舉行的北約峰會。（路透資料照）

2025/06/23 09:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北約（NATO）峰會當地時間24日至25日在荷蘭海牙舉行，南韓總統李在明決定不出席。據了解，南韓方面是因為美軍突襲伊朗，預測美國總統川普（Donald Trump）可能缺席，去了也無法面對面談關稅問題，加上國內眾多問題纏身，才決定不去。

據《韓聯社》報導，南韓總統室發言人姜由楨22日發布簡報稱，李在明此前積極考慮出席北約峰會，但綜合考量國內各種懸而未決的問題和中東局勢造成的不確定性，最終決定缺席會議。

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南韓政府將與北約方面就是否派遣其他人士與會進行協商。

由於本屆北約峰會被視為美國對南韓提出暫緩「對等關稅」期限（7月8日）前，李在明會見川普的重要機會，據悉，南韓總統室內部曾積極考慮李在明出席峰會的方案。

然而，美軍22日針對伊朗3處核設施發動「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）導致情況生變；《韓聯社》分析，南韓總統室方面預測川普可能因此缺席北約峰會；即便川普出席，評估經貿問題也難以列入議程。

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