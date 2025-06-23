才復播波斯語頻道 川普政府裁掉美國之音639名員工

川普政府於20日確定將美國之音639名員工裁員，當中包含近日3名剛回到崗位的波斯語頻道記者。（路透，資料照）

2025/06/23 10:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日才剛恢復國營國際廣播公司「美國之音」（VOA）波斯語頻道營運，不料20日竟傳出政府確定將裁掉當中的639名員工，其中更包含3名剛回到崗位的波斯語頻道記者。川普政府表示，裁員是因為該機構沒有發揮應有的功能，且報導中充滿對保守派的偏見，有失公正報導。

綜合外媒報導，近日因以伊戰爭爆發，為反制伊朗媒體報導，美國政府決定重啟美國之音波斯語頻道，將75名行政休假的員工召回，沒想到才過幾日，20日川普政府竟正式將美國之音639名員工裁員，其中還包含剛復工的3名波斯語頻道記者，有人透露，當時這3名記者離開辦公室抽菸時，就突然被沒收相關證件，並被禁止再次進入辦公室。

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川普政府表示，由於美國之音沒有發揮應有的功能，且報導中充滿對保守派的偏見，不遵守新聞媒體應保持公正的立場，因此對其進行裁員。總統川普也多次公開批評，甚至還提出要中斷對不公正媒體的聯邦資助，目前該法案仍在國會審議。

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