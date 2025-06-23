B-2轟炸機隊史上最大規模行動 美參聯會主席：伊朗完全沒發現

美國參謀首長聯席會議主席凱恩揭露「午夜之錘」的任務細節，強調任務過程中從未被伊朗發現。（美聯社）

2025/06/23 09:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日發動「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）行動，空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）等3地的核設施，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）22日召開記者會，揭露「午夜之錘」的任務細節，除了是B-2轟炸機有史以來最大規模的軍事打擊，任務過程中也從未被伊朗發現。

綜合外媒報導，凱恩在記者會中提到，「午夜之錘」行動共動用超過125架各式軍機，起初美軍有部分B-2轟炸機刻意向西飛行作為「欺敵行動」，7架B-2轟炸機作為真正的攻擊主力則是向東飛行，接近伊朗領空時由F-22、F-35等戰機護航，為B-2轟炸機掃除敵方威脅。凱恩強調，西進飛行的欺敵行動只有華府及中央司令部的少數人員知悉。

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B-2轟炸機在此次行動中，共投擲14枚GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP），此次作戰也是GBU-57首度在實戰中使用。此外，一艘美國潛艦針對伊斯法罕的關鍵設施發射超過20枚「戰斧」巡弋飛彈，使得此次行動使用的精確導引武器總共達到75枚。

凱恩強調，在任務過程中，伊朗未能向美軍飛機發射一槍一砲，完全是措手不及，「伊朗戰鬥機沒有起飛，伊朗的地對空飛彈系統在整趟任務中都沒有發現我們，我們保持了出其不意的優勢」。凱恩說：「這是一次複雜且高風險的任務，我們的部隊以卓越技能和紀律，成功執行這項任務。」

凱恩指出，「午夜之錘」計畫屬於高度機密，，就算是華府內部也很少有人知道計畫的具體資訊，美國許多政府高層是直到21日晚上才從川普總統在社群媒體上發布的貼文中得知此事。

此次「午夜之錘」行動是B-2轟炸機有史以來最大規模的軍事打擊，也是B-2有史以來飛行時間第二長的行動，僅次於2001年9月11日恐怖組織「蓋達」襲擊美國後的空襲行動。

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