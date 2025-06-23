禮拜日血洗聖堂！敘利亞爆近年最大教堂恐攻 至少22死63傷

教堂遭自殺炸彈攻擊後滿目瘡痍，血跡與瓦礫遍布地面。（美聯社）

2025/06/23 08:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕敘利亞首都大馬士革郊區一座希臘正教（又稱東正教）教堂22日舉行主日彌撒時，竟遭自殺炸彈客攻擊，造成至少22人喪生、63人受傷，為近年該國罕見針對基督教少數族群的血腥攻擊。敘國官方點名極端組織伊斯蘭國（IS）可能是幕後黑手，強調此類暴力行為意在破壞國內族群團結。

《美聯社》報導，事發地點為大馬士革郊區的杜韋拉（Dweil’a）地區，襲擊目標是當地馬爾以利亞斯教堂（Mar Elias Church）。根據敘利亞官方通訊社SANA引述衛生部消息指出，爆炸造成22死、63傷，另有目擊者表示死傷者中包括婦女與兒童。倫敦的人權觀察機構「敘利亞人權瞭望台」則指出死亡人數至少19人。

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敘利亞內政部發言人巴巴（Noureddine Al-Baba）在記者會中表示，初步調查顯示犯案者可能為伊斯蘭國成員。根據現場證詞，一名蒙面男子闖入教堂，朝信徒開火，隨後於教堂門口引爆身上炸彈背心。部分目擊者甚至聲稱有第二名槍手曾朝教堂門口射擊。

這起攻擊發生時，教堂內正舉行主日禮拜，約有350人聚集禱告。神父加塔斯（Fadi Ghattas）哽咽表示，當時人們「正安靜祈禱，卻在神面前慘死」，自己親眼目睹至少20具屍體。教友納斯爾（Issam Nasr）則控訴：「我們手中從未拿過武器，我們只有禱告。」

敘利亞新聞部長穆斯塔法（Hamza Mostafa）痛批這是一起「恐怖攻擊」，他在社群平台X表示：「這種懦弱的行徑，完全違背我們追求的公民價值。」

身為該國少數派基督徒閣員、也是勞工與社會事務部長的卡巴瓦特（Hind Kabawat），當晚親赴現場慰問神職人員，並強調政府將全力保護宗教場所的安全。爆炸現場滿布血跡與瓦礫，倖存者嚎啕痛哭，場面哀戚。

儘管敘利亞政府聲稱已經戰勝恐怖組織，境內仍潛藏極端分子與前朝殘餘勢力。分析認為，此案可能代表宗教少數族群再度淪為動盪局勢下的目標，也凸顯敘國政權在全境維安上的挑戰。

敘利亞大馬士革郊區的馬爾以利亞斯希臘正教教堂遭自殺炸彈攻擊後，民眾與安全部隊進入教堂內勘查現場，座椅傾倒、牆面損毀嚴重，氣氛凝重。（美聯社）

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