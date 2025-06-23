赫格塞斯稱空襲行動與伊朗政權更迭無關 川普發文不同調

川普發文：「使用『政權更迭』一詞並不政治正確，但如果目前的伊朗政權無法讓伊朗再次偉大，為什麼不能政權更迭？」（路透）

2025/06/23 08:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日發動「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）行動，空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）等3地的核設施，引起國際關注。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）22日在記者會中表示，美軍這項任務與伊朗「政權更迭」無關。不過美國總統川普22日在「真實社群」（Truth Social）發文，暗示伊朗「政權更迭」的可能性。

綜合外媒報導，赫格塞斯22日表示，「午夜之錘」行動與伊朗「政權更迭」無關。赫格塞斯說：「總統授權採取精確打擊行動，藉此消除伊朗核計劃對美國國家利益、美軍、盟友以色列的集體自衛權所構成的威脅。」赫格塞斯強調，美軍的「能力」是「無限的」，並警告伊朗現在面臨抉擇，端看伊朗要追求和平還是升級衝突。副總統范斯則表示，這次襲擊為德黑蘭當局提供與華府重新談判的可能性。

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對比川普政府官員注重伊朗重返談判、而非伊朗政權更替，川普在社群平台「真實社群」的發文內容顯然「不同調」。川普意味深長地說：「使用『政權更迭』一詞並不政治正確，但如果目前的伊朗政權無法讓伊朗再次偉大（MAKE IRAN GREAT AGAIN），為什麼不能政權更迭？」川普在文末寫下「讓伊朗再次偉大」的英文縮寫「MIGA」。

《美聯社》報導指出，川普針對伊朗宗教統治體制的未來提出質疑，似乎與川普政府先前呼籲重啟談判、避免衝突升級的立場相互矛盾。

赫格塞斯22日表示，「午夜之錘」行動與伊朗「政權更迭」無關。（法新社）

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