地面6個洞！美軍B-2投放「巨型鑽地彈」 精準轟炸伊朗核設施

福爾多核設施旁的山腰上，被美軍GBU-57「巨型鑽地彈」打出6個大洞，其中3個一組排成一列，另一組3個排列成近似直角三角形，坑口周邊看不太到破碎砂石、建物殘骸。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

2025/06/23 07:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）等3地的核設施，引起國際關注。美軍B-2轟炸機編隊在此次的「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）中共針對福爾多及納坦茲的核設施投下14枚GBU-57「巨型鑽地彈」，其中美軍重點打擊福爾多核設施，從事後的衛星空拍照可看到地面上出現6個大洞，足見GBU-57的「鑽地」威力。

衛星目擊：福爾多至少6個大坑洞

綜合外媒報導，針對福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施，美軍以不同方式進行打擊，美軍針對納坦茲投下2枚GBU-57，針對福爾多則是投下12枚GBU-57，伊斯法罕建築則是被美軍潛艦發射多枚「戰斧」巡弋飛彈擊毀。

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根據美國太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）拍下的衛星空拍圖，美軍空襲在福爾多核設施周邊至少留下6個大坑洞，貫穿地下建築群，其中3個一組排成一列，另一組3個排列成近似直角三角形，坑口周邊看不太到破碎砂石、建物殘骸。核設施所在山腰的顏色相比被轟炸前發生了顯著變化，遭到轟炸後，山腰有大片區域在灰濛濛一片，疑似是轟炸後的塵土及碎片覆蓋山腰。

IAEA：核設施受「直接動能撞擊」

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）指出福爾多核設施受到了「直接動能撞擊」，不排除遭受重大破壞，但目前判斷美軍空襲是否對地下設施造成內部損壞還為之過早。

軍備研究服務公司主管詹森-瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）認為，美軍空襲福爾多之後留下6個坑洞，坑洞分布位置是兩個地點各出現3個坑洞，而在這兩個地點，都有一個明顯較大的坑洞。詹森-瓊斯表示，較大的坑洞顯示有多枚炸彈擊中同一位置，這和攻擊福爾多核設施這類地下目標的理論相符，需要多枚精準投放、具備穿透性的彈藥，才能貫穿更深、炸開核設施。

從空照圖觀察納坦茲及伊斯法罕則可發現，納坦茲地下建築群上方出現兩個大坑；伊斯法罕則是至少有18棟建築被摧毀或部分毀損，彈襲後現場明顯變黑。

納坦茲地下核設施上方出現彈坑。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

伊斯法罕至少有18棟建築被摧毀或部分毀損，彈襲後現場明顯變黑。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

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