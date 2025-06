打完收工！美軍奇襲伊朗 B-2轟炸機連飛37小時凱旋返航

2025/06/23 06:42

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普無預警空襲伊朗核設施,美東時間上週五深夜至上週六凌晨展開「午夜之鎚」行動,出動超過125架美國軍機,B-2匿蹤轟炸機從美國密蘇里州的基地起飛,一部分向西飛往太平洋佯裝攻擊,實際作戰由7架B-2轟炸機組成,轟炸伊朗核設施,「假動作」讓伊朗措手不及。執行任務的B-2轟炸機週日中午返回美國,連飛約37小時,降落在密蘇里州。

綜合外媒報導,美國總統川普週日晚間在社群媒體Truth Social發文表示,「偉大的B-2飛行員剛剛安全降落在密蘇里州。感謝你們出色的工作!」

請繼續往下閱讀...

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩公布「午夜之錘」(Operation Midnight Hammer)行動細節,美軍出動B-2匿蹤轟炸機、空中加油機、偵察機和戰鬥機等超過125架軍機,以部分飛向太平洋的轟炸機為「誘餌」,實際作戰由7架B-2進行,對福爾多和納坦茲投下14枚GBU-57「巨型鑽地彈」(MOP),並以潛艦發射約30枚「戰斧」巡弋飛彈轟炸伊斯法罕,摧毀伊朗3處主要核設施。

攻擊伊朗核設施是B-2轟炸機有史以來最大規模的軍事打擊,也是自2001年911事件以來,B-2出擊時間最長的一次任務。

外媒報導,B-2於1997年首次投入使用,每架造價超過20億美元;美國空軍擁有19架B-2轟炸機,其中1架於2008年在一次事故中墜毀。B-2隱形轟炸機上配備廁所、微波爐,通常還有一個用於存放零食的冰箱,讓飛行員在這次行動往返的37小時期間更加舒適。官員表示,這支先進的美國轟炸機編隊最初設計用於向蘇聯投放核彈,於週五從懷特曼空軍基地起飛,開始18小時的飛行,期間並進行多次空中加油。

NEW VIDEO: B-2 bombers land back at Whiteman Air Force Base today in Knob Noster, Missouri, after about a 36-hour flight to strike targets in Iran.



Seven B-2s took off from Whiteman just after 12 a.m. on Saturday. The first bombers back landed just before 12 p.m. Sunday. pic.twitter.com/g7IbwWD6NH