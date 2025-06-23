打完收工！美軍奇襲伊朗 B-2轟炸機連飛37小時凱旋返航

B-2轟炸機週日返回密蘇里州懷特曼空軍基地。 （美聯社）

2025/06/23 06:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普無預警空襲伊朗核設施，美東時間上週五深夜至上週六凌晨展開「午夜之鎚」行動，出動超過125架美國軍機，B-2匿蹤轟炸機從美國密蘇里州的基地起飛，一部分向西飛往太平洋佯裝攻擊，實際作戰由7架B-2轟炸機組成，轟炸伊朗核設施，「假動作」讓伊朗措手不及。執行任務的B-2轟炸機週日中午返回美國，連飛約37小時，降落在密蘇里州。

綜合外媒報導，美國總統川普週日晚間在社群媒體Truth Social發文表示，「偉大的B-2飛行員剛剛安全降落在密蘇里州。感謝你們出色的工作！」

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美軍參謀首長聯席會議主席凱恩公布「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）行動細節，美軍出動B-2匿蹤轟炸機、空中加油機、偵察機和戰鬥機等超過125架軍機，以部分飛向太平洋的轟炸機為「誘餌」，實際作戰由7架B-2進行，對福爾多和納坦茲投下14枚GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP），並以潛艦發射約30枚「戰斧」巡弋飛彈轟炸伊斯法罕，摧毀伊朗3處主要核設施。

攻擊伊朗核設施是B-2轟炸機有史以來最大規模的軍事打擊，也是自2001年911事件以來，B-2出擊時間最長的一次任務。

外媒報導，B-2於1997年首次投入使用，每架造價超過20億美元；美國空軍擁有19架B-2轟炸機，其中1架於2008年在一次事故中墜毀。B-2隱形轟炸機上配備廁所、微波爐，通常還有一個用於存放零食的冰箱，讓飛行員在這次行動往返的37小時期間更加舒適。官員表示，這支先進的美國轟炸機編隊最初設計用於向蘇聯投放核彈，於週五從懷特曼空軍基地起飛，開始18小時的飛行，期間並進行多次空中加油。

NEW VIDEO: B-2 bombers land back at Whiteman Air Force Base today in Knob Noster, Missouri, after about a 36-hour flight to strike targets in Iran.



Seven B-2s took off from Whiteman just after 12 a.m. on Saturday. The first bombers back landed just before 12 p.m. Sunday. pic.twitter.com/g7IbwWD6NH — Matt Evans （@MattEvansKMBC） June 22, 2025

B-2轟炸機週日返回密蘇里州懷特曼空軍基地。 （美聯社）

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