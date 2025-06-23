美國奇襲伊朗之後 紐時：德黑蘭可能更想獲得核武

白宮透過X平台發布照片，顯示美國總統川普（左）與其內閣成員，在白宮戰情室的情景，包括白宮幕僚長威爾斯（左二）、參謀首長聯席會議主席凱恩將軍（中）、美國副總統范斯（中後方），以及國務卿魯比歐（右）。（法新社）

2025/06/23 05:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕在22日空襲伊朗之前，美國情報機構的評估是：德黑蘭尚未決定製造核武器，儘管已累積大量濃縮鈾，理論上距離製造核彈只差一步之遙，但美國對伊朗3座核設施的空襲，可能徹底改變伊朗是否追求核武的戰略考量。

紐約時報22日報導，即使在以色列對伊朗持續進行逾1週的空襲後，美國高層情報官員仍然認為，伊朗最高領袖在2003年禁止發展核武器的命令依然有效。但美國情報界判定，如果美國參戰並攻擊福爾多（Fordow）這座伊朗最堅固的核設施，或是以色列暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），這項宗教禁令很可能會被推翻。

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華府智庫「國防優先」（Defense Priorities）中東計畫主任凱拉尼克（Rosemary Kelanic）認為，美國這次空襲伊朗，反而讓伊朗更有可能想要獲得核武器；即使假設這些突襲行動癱瘓伊朗所有核設施，伊朗現在將比以往任何時候都更有動力重建核能力，不只是重啟濃縮鈾作業，而是真正走向核武器化。

美國情報評估，以色列對伊朗核設施的最初攻擊，已使伊朗濃縮鈾與核武器化計畫的進展倒退約6個月。在攻擊發動前數日，有部分美國官員預測，若行動成功，可能讓伊朗的核計畫倒退達5年。

然而，目前仍不清楚官員能在多快的時間內，完成對福爾多與其他2處核設施的損害評估。伊朗核計畫的未來將取決於受損程度、殘存的秘密核設施數量，以及德黑蘭在接下來幾天內的談判立場。

儘管伊朗製造核彈的能力可能已被削弱，但不少美國情報官員認為，伊朗的決心將因此更為堅定。

過去幾個月，伊朗在面對以色列攻擊時，其傳統防禦能力顯得薄弱，而核武被視為對國家交戰的「終極嚇阻力量」。因此，美方官員指出，伊朗領導層可能會得出結論：唯有打造核武，才能防止未來的攻擊，或確保國家生存。

若此次美國空襲無法摧毀伊朗的核能力，德黑蘭可能會加速奔向核武。專家指出，美國或以色列要發現這些鈾儲備難度極高，可能需要派遣特種部隊進入伊朗境內，尋找並摧毀這些濃縮鈾藏匿點。

不過，如果福爾多及其他核設施內的關鍵設備確實被摧毀，且伊朗的核發展能力受到重大削弱，伊朗恐怕難以在短期內迅速重建。

在此次攻擊前，外界對伊朗獲得核武的所需時間估計不一。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）曾表示，伊朗最快可能在2週內取得核武，這項估計與美國中央司令部司令庫里拉（Michael E. Kurilla）上將的說法一致。美國官員也表示，以色列情報機構做出類似估計。

但根據美國情報機構研判，伊朗從現有濃縮鈾進一步提煉到製成核彈，並小型化成可發射的武器，約需1年時間。

伊朗福爾多地下核設施遭美軍轟炸之前（左）和之後（右）的衛星影像。（路透）

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