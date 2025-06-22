爆空襲內幕！美副總統：伊朗背棄談判才是「真正催化劑」

美國副總統范斯證實，空襲伊朗的決定源於美國自身情報，以及伊朗中止了談判。（法新社檔案照）

2025/06/22 23:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美軍對伊朗核設施發動閃電空襲後，白宮高層迅速出面說明決策內幕。美國副總統范斯22日指出，此次軍事行動的真正催化劑，是伊朗在五月中旬中止了誠意談判，且該決策完全基於「美國自身的情報」。

范斯在接受國家廣播公司（NBC）新聞節目《Meet the Press》專訪時指出，美伊核談判在三月曾有進展，但不久後伊朗方面態度轉變，「到了五月中旬，伊朗人似乎停止了善意談判」。他直言：「這才是背後的隱藏故事……他們不再有誠意協商，這才是我們行動的真正催化劑。」

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針對情報來源，范斯強調華府判斷具獨立性。「是我們的情報驅使我們採取行動。」他說，「當然，我們與許多機構共享情報，像是英國、以色列等，但這次決策基於我們自己的情報。」

他進一步說明，美國情報部門發現，伊朗正在生產「只有在試圖製造核武時才會使用」的高濃縮鈾。范斯表示：「不論伊朗是幾週還是幾個月內能完成核彈，他們都已太接近核武，讓總統無法安心，這就是他採取行動的原因。」

「這次攻擊讓伊朗核武計畫倒退很多年」

范斯極具信心地評估：「我非常有信心，這次攻擊已讓伊朗的核武計畫倒退很多、很多年。」

另一方面，身兼白宮國安顧問的美國國務卿的魯比歐，也在福斯新聞《Sunday Morning Futures》節目上向德黑蘭發出嚴厲警告，「若伊朗選擇報復，將是他們犯下的最嚴重錯誤。」

兩位官員也都強調，美國的目標並非尋求政權更迭。至於是否支持以色列暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），范斯則表示：「那是以色列自己的決定」，重申美方不尋求伊朗政權更替的立場。

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