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    掐住油庫咽喉！伊朗報復美國空襲 擬封鎖石油運輸要道荷姆茲海峽！

    伊朗議會於台灣時間22日晚間決議封鎖世界上最重要的石油運輸要道荷姆茲海峽。（圖翻攝自Google地圖）

    伊朗議會於台灣時間22日晚間決議封鎖世界上最重要的石油運輸要道荷姆茲海峽。（圖翻攝自Google地圖）

    2025/06/22 23:33

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突急遽升溫，美國22日開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），幫助以色列打擊伊朗重要地下核設施，伊朗揚言報復。最新消息指出，伊朗議會決議封鎖世界上最重要的石油運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），全球油價恐飆漲！

    綜合外媒報導，美軍22日出動7架B-2轟炸機，向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈，重點打擊號稱該國最堅固的福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施，其他遭受攻擊的還有位於納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）的核設施。

    面對美國直接介入衝突，伊朗議會於台灣時間22日晚間舉行投票，通過關閉荷姆茲海峽的決議，但最終決定權掌握在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）手上，議會決議只是告知哈米尼可以採取此一報復行動。

    荷姆茲海峽是連接波斯灣和印度洋的海峽，也是唯一一個進入波斯灣的水道，北岸為伊朗，南岸為阿曼蘇丹國（Oman）的飛地穆桑代姆省（Musandam）及其北端薩拉馬群島（As Salamah Archipelago），南面則是阿拉伯聯合大公國。

    現時荷姆茲海峽是全球最繁忙的水道之一，世界上三分之一的液化天然氣和近20％的全球石油消耗量通過海峽，每年有7.5億噸以上運往世界各地的中東石油須經過荷姆茲海峽，使其成為國際貿易的重要戰略位置，可以說是中東地區的「油庫總閥門」、「油庫咽喉」，該海峽的海上安全，對全球經濟的影響和發展極為重要。

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