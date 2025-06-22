美軍閃電攻伊朗 共和黨支持聲音愈來愈多

共和黨大老參議員葛蘭姆大讚空襲伊朗是正確決定，更指德黑蘭政權「罪有應得」。（美聯社）

2025/06/22 20:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普決定對伊朗發動空襲，遭到部分「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者強烈反對，認為他違背自己的競選承諾，即不讓美國捲入「永遠的戰爭」，甚至批評他被以色列引導開啟一場新的中東戰爭。不過，川普不僅廣獲共和黨內鷹派人士讚賞，原本對美國介入以伊戰火感到懷疑的人，現在也肯定川普僅是採取「有限度的」軍事行動。

英國《金融時報》、美國政治新聞網站《Politico》等媒體指出，早在美國介入以伊戰爭前，川普陣營內部就出現分裂，聯邦參議員葛蘭姆和具影響力的電台節目主持人李文（Mark Levin）等鷹派人士主張美國派兵；但川普首次執政期間的白宮首席策士巴農說，絕大多數美國人不想被捲入這場戰爭；而前福斯新聞主持人卡爾森也認為行動毫無道理，因為沒有任何「可靠情報」顯示伊朗準備製造核彈。

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批評者主張，川普與以色列聯手攻擊伊朗，將背叛他結束美國參與海外「永遠的戰爭」，尤其讓美國遠離中東軍事糾葛的承諾。再者，任何攻擊行動都將使中東地區成千上萬名美國軍事人員面臨伊朗及其地區代理人的報復。巴農甚至批評，川普實際上是被以色列逼迫採取行動，因為只有美軍擁有能摧毀地下核設施的炸彈，「我認識的很多支持以色列的人納悶，為什麼（美國）要在此處承擔重任？」

右派播客（Podcast）主持人西奧．馮（Theo Von）表示，川普原本應是「美國優先」，現在感覺在為以色列效力，「很多人很快就會對我們的領袖感到非常失望」。與MAGA運動有聯繫的喜劇演員史密斯（Dave Smith）則說，川普是在向一個對美國不構成威脅的國家發動戰爭。

與此同時，力挺川普的MAGA支持者或共和黨人士也愈來愈多。葛蘭姆直呼轟炸是正確決定，「伊朗政權罪有應得」。參院情報委員會主席柯頓表示，伊朗對美國發動46年的恐怖主義戰爭，絕不允許伊朗獲得核武。曾被川普提名為司法部長的佛州前眾議員蓋茲（Matt Gaetz）將川普此次行動與第一任期內狙殺伊朗高階將領蘇萊曼尼相提並論，旨在一擊斃命，而非打政權更迭戰爭。參院軍委會成員、蒙大拿州聯邦參議員希伊（Tim Sheehy）表示，空襲伊朗是正確決定，「這不是挑起戰爭，而是結束戰爭」。

然而，參眾議院情報委員會的高階民主黨議員，依據憲法應在美軍行動前聽取簡報，但他們皆表示被蒙在鼓裡。眾院少數黨領袖傑福瑞斯抨擊川普魯莽、行動未經授權，要求川普政府向國會提供完整的機密簡報，並警告空襲行動可能在中東引發一場災難性的戰爭，要求川普為其片面軍事行動造成的任何不利後果負全部責任。知情人士透露，傑福瑞斯和民主黨人在襲擊前確實未聽取簡報，但有些人在川普首次發文前不久收到通知，包括參院少數黨領袖舒默收到一份欠缺任何細節的通知。

相較之下，共和黨籍眾院議長強生就有提前聽取有關這起攻擊的簡報，而他也特地發文稱這是「美國優先政策的體現」，稱讚川普果斷行動，阻止世界上最大的恐怖主義支持者、高呼「美國去死」的伊朗獲得地球上最致命的武器。

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