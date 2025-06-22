美國空襲伊朗引爆全球外交戰！盟友憂戰事擴大、俄中怒轟濫權

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres針對美國空襲伊朗表示「深感震驚」，警告衝突正逼近全面失控邊緣，呼籲各國立即降溫，重回外交。（美聯社資料照）

2025/06/22 20:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普22日下令空襲伊朗三處核設施後，國際社會反應迅速分裂。從聯合國、歐盟到中俄，針對美國的突襲行動，各國不僅立場迥異，甚至開始出現明顯「選邊站」的趨勢，凸顯中東衝突升溫正迅速轉變為全球地緣政治對抗的新火線。

據《美聯社》報導，聯合國秘書長古特瑞斯第一時間發表聲明，對美國動用武力感到「極度震驚」，並警告：「這場衝突已逼近失控邊緣，後果將對平民、區域與全世界造成災難。」他強調，「沒有軍事解方，唯一的前路是外交」。

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美國的傳統盟邦中，歐洲多國立場微妙。英國首相施凱爾表示「伊朗絕不能擁有核武」，但同時呼籲德黑蘭重返談判桌，強調「穩定為第一優先」。法國總統馬克宏除召開國防會議外，其外交部也明言「未參與空襲規劃」，呼籲各方「保持最大克制」。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯亦指出，「此刻最需要的是冷靜與對話，而非衝突升級」。

德國、義大利、紐西蘭與日本皆未明言支持美方行動，但普遍呼籲各方「立刻降溫」，並主張回到外交軌道。日本首相石破茂表示：「伊朗核計畫不能放任不管，但當務之急是防止局勢擴大。」澳洲則表達對區域安全的關切，並重申對外交斡旋的支持。

與此同時，俄羅斯與中國則強烈譴責美國行動。俄國安全會議副主席梅德維傑夫在社群媒體上諷刺川普「以和平之名開戰，不會贏得諾貝爾和平獎」。中國央視國際頻道「中國環球電視網」（CGTN）則批評美國「重蹈伊拉克覆轍」，指軍事干預往往釀成不可預期的後果，呼籲以對話維穩中東。

中東區域內部也瀰漫不安氛圍。沙烏地阿拉伯對美方行動表示「深度關切」，雖未直接譴責，但強調必須「避免升高」。卡達與阿曼則明確表示反對，呼籲各方立即停火，並指情勢惡化已對整個地區構成實質威脅。黎巴嫩總統奧恩則警告，「若戰火擴散，無國能承受」，籲國際介入協調。

此外，國際間對於美國此次行動的「合法性」也出現質疑聲浪。聯合國與多國政府均未接獲事先通知，德黑蘭方面則強烈主張美方行為違反《聯合國憲章》與《核不擴散條約》（NPT），要求安理會召開緊急會議處理。

《美聯社》分析指出，隨著美軍直接參與以色列對伊朗的軍事行動，世界主要強權在中東議題上的分歧已趨明朗。一場關於國際秩序、主權界線與核武防擴散的地緣對抗，已在中東戰火中全面浮現。

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