川普下令空襲伊朗核設施 3大媒體：入主白宮4年半來最大賭注

在出動軍隊轟炸伊朗後，川普率副總統范斯、國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯（後左至右）在白宮十字廳召開記者會對國民說明。（法新社）

2025/06/22 18:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普採取前4任美國總統都刻意避免的做法，下令空襲伊朗3大關鍵核設施，展現美軍強盛的軍事實力。《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《金融時報》一致認為，這是川普入主白宮4年半以來最大也最危險的賭注，成功將使他「能人所不能」，全然消除美國懸在心頭數十年的伊朗核威脅，但失敗不僅將讓他灰頭土臉，還會讓美國捲入他一向痛批「愚蠢」的外國大型戰爭。

美國過去20年一直試圖利用制裁、破壞行動、網路攻擊和外交談判等手段，延緩伊朗擁核進程，但川普選擇展現赤裸裸的軍事實力。川普做出這場豪賭，首先是押注美軍能夠擊退伊朗對該地區4萬多名美軍的任何潛在報復；即使在以色列連續8天轟炸後，該地區的美軍基地仍在德黑蘭飛彈射程範圍內。其次，川普認為美國能夠阻止伊朗使用恐怖攻擊、劫持人質和網路攻擊等慣用間接手段來報復美國。最大的賭注則是，川普相信此次行動已摧毀伊朗重建核子計畫的機會。

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川普之所以選在此時動手，在於以色列過去2年已將伊朗的兩大代理人組織摧毀殆盡，包括巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」和黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」；伊朗最親密的盟友、敘利亞前總統阿塞德也在去年底倒台；與伊朗結成權宜夥伴關係的中俄兩國，在以色列1週前發動攻勢後也消失無蹤。眼看伊朗只剩下作為最強底牌的核計畫，加上軍方高層和防空力量泰半已被以色列消滅，川普得到派兵介入的動機。

如果伊朗難以有效應對美國攻擊，最高領袖哈米尼權力動搖，甚至舉國放棄核野心，川普就能自豪只有他願意發揮美國軍事力量，來實現前4位總統認定風險過大的目標，同時向中、俄等競爭對手發出訊號，他將在必要時毫不猶豫動武。

然而，伊朗也可能緩慢復甦，倖存的核子科學家會將技術轉入地下，沿著北韓的發展模式，持續研發核彈。據估計，北韓如今擁有60枚或更多核彈，可能已強大到無法加以攻擊。伊朗可能會認定，這是阻止敵對勢力入侵的唯一途徑。

再者，如果伊朗不同意川普提出的和平條件，川普將面臨一場更深層、更持久的衝突，但這種前景已激怒他的一些幕僚和支持者。

華府智庫「國防重點」中東計畫主任凱拉尼克（Rosemary Kelanic）指出，德黑蘭不太可能在脅迫下屈服，「美國極有可能捲入另一場政權更迭戰爭，從而深陷在中東地區數十年」。如果伊朗進行報復，美國人命的損失只會讓政權更迭戰爭的戰鼓愈發響亮。

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