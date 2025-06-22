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    2天狂震破百次！鹿兒島近海下午規模5.2地震 日本氣象廳示警

    日本氣象廳最新觀測數據顯示，吐噶喇群島在今日下午發生規模5.2地震，地點一樣是在九州鹿兒島的吐噶喇群島近海。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    日本氣象廳最新觀測數據顯示，吐噶喇群島在今日下午發生規模5.2地震，地點一樣是在九州鹿兒島的吐噶喇群島近海。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    2025/06/22 18:39

    相關新聞請見︰

    日鹿兒島狂震逾90次！最大規模4.5 氣象廳示警：恐有強震

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本九州鹿兒島自21日上午開始，連續發生多起有感地震，地點大多位在吐噶喇群島（トカラ列島）近海，截至今（22）日下午5點半，已累積超過120多起地震。日本氣象廳最新觀測數據顯示，吐噶喇群島在今日下午發生規模5.2地震，雖然氣象廳表示無須擔心引發海嘯，但呼籲民眾仍需注意強震發生。

    綜合日媒報導，日本時間今日下午5時15分（台灣時間下午4時15分）左右，吐噶喇群島近海發生規模5.2地震，震源深度20公里，鹿兒島縣豐島村觀測到4級的震度。另據日本氣象廳統計，吐噶喇群島曾在2023年9月，被觀測到發生多達346起地震活動；至於在今年6月21日至22日，則記錄超過百次的震度1以上有感地震。

    氣象廳也呼籲，住在吐噶喇群島民眾近期務必提高警覺，也不排除會有伴隨更強烈搖晃的地震發生。

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