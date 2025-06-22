2天狂震破百次！鹿兒島近海下午規模5.2地震 日本氣象廳示警

日本氣象廳最新觀測數據顯示，吐噶喇群島在今日下午發生規模5.2地震，地點一樣是在九州鹿兒島的吐噶喇群島近海。（圖擷取自日本氣象廳官網）

2025/06/22 18:39

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黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州鹿兒島自21日上午開始，連續發生多起有感地震，地點大多位在吐噶喇群島（トカラ列島）近海，截至今（22）日下午5點半，已累積超過120多起地震。日本氣象廳最新觀測數據顯示，吐噶喇群島在今日下午發生規模5.2地震，雖然氣象廳表示無須擔心引發海嘯，但呼籲民眾仍需注意強震發生。

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綜合日媒報導，日本時間今日下午5時15分（台灣時間下午4時15分）左右，吐噶喇群島近海發生規模5.2地震，震源深度20公里，鹿兒島縣豐島村觀測到4級的震度。另據日本氣象廳統計，吐噶喇群島曾在2023年9月，被觀測到發生多達346起地震活動；至於在今年6月21日至22日，則記錄超過百次的震度1以上有感地震。

氣象廳也呼籲，住在吐噶喇群島民眾近期務必提高警覺，也不排除會有伴隨更強烈搖晃的地震發生。

【緊急地震速報】

薩南諸島近海で地震 九州で強い揺れ

強い揺れに警戒してください。

発表日時 22日17時15分

対象地域：鹿児島県十島村 — 首相官邸（災害・危機管理情報） （@Kantei_Saigai） June 22, 2025

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