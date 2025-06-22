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    土耳其當局拘押知名記者 控涉嫌威脅總統艾爾段

    土耳其知名獨立記者阿泰利遭伊斯坦堡檢方逮捕，理由是他在社群媒體發表的言論涉嫌威脅土國總統艾爾段。（路透社資料照）

    土耳其知名獨立記者阿泰利遭伊斯坦堡檢方逮捕，理由是他在社群媒體發表的言論涉嫌威脅土國總統艾爾段。（路透社資料照）

    2025/06/22 18:31

    〔中央社〕土耳其伊斯坦堡檢察官辦公室表示，相關當局今天拘押知名獨立記者阿泰利（Fatih Altayli），因為他在社群媒體發表的言論涉嫌威脅土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

    路透社報導，阿泰利的YouTube頻道擁有超過151萬訂閱者，昨天發布一段影片引用一項未說明出處的民調結果，該民調顯示有70%土耳其人反對艾爾段終身執政，阿泰利說土國民眾「絕不允許」這種情況發生。

    阿泰利還提到，在鄂圖曼帝國歷史上，曾有人「淹死」、「殺害」或「暗殺」帝國統治者，這番言論遭到艾爾段的幕僚薩拉爾（Oktay Saral）強烈撻伐。

    伊斯坦堡檢方辦公室發布聲明指出，阿泰利言論「包含對艾爾段的威脅」，已經對他展開調查。路透社未能立即聯繫到阿泰利的律師以評論此事。

    近幾個月來，有一連串土耳其反對派人士相繼被拘捕，包括土國當局今年3月逮捕伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），他是艾爾段的主要政治對手。

    土耳其主要反對派「共和人民黨」（CHP）指控，該黨成員、其他反對派人士、記者或媒體工作人員遭到拘留與逮捕，這是政府採取的政治手段，用來壓制異議、消除艾爾段在選舉上的挑戰對手。

    土耳其政府否認這些說法，並稱司法機構及法院是獨立行使職權。

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